والدة أحمد جابر بطل رفع الأثقال: «تعب وربنا أداله.. ادعموا ولادكم»

قالت فايزة أحمد، والدة أحمد جابر الحاصل على برونزية دورة ألعاب البحر المتوسط، التي أقيمت في الجزائر في لعبة رفع الأثقال، إنها فخورة بنجلها، موضحةً: «تعب وربنا أداله، واللي جاي أحسن بإذن الله».

نحاول مراعاته في الأكل بوجبات معينة

أضافت والدة أحمد جابر الحاصل على برونزية دورة ألعاب البحر المتوسط، التي أقيمت في الجزائر في لعبة رفع الأثقال في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ الرياضة أثرت على جسمه بالإيجاب: «بنحاول نراعيه في الأكل، بياكل حاجات معينة عشان تغذيه».

أقول لكل أم ادعموا ولادكم

تابعت والدة أحمد جابر الحاصل على برونزية دورة ألعاب البحر المتوسط، التي أقيمت في الجزائر في لعبة رفع الأثقال، «أكتر حاجة بياكلها البروتين، وبيبعد عن الكربوهيدرات والسكر، ويأكل الأطعمة التي بها بروتين حتى تمنحه الطاقة، وأقول لكل أم ادعموا ولادكم وكل حد بيبقى عاوز اللي يدعمه وأشكر برنامج صباح الخير يا مصر على هذا اللقاء».

وواصلت والدة أحمد جابر الحاصل على برونزية دورة ألعاب البحر المتوسط، التي أقيمت في الجزائر في لعبة رفع الأثقال، «أنا كأم أدعمه، وذويه كلهم يدعموه وأصحابه يشجعونه، ونقول له أنت بطل، وبالتالي فإن التشجيع يكون مفيدا جدا له، ولم أخشَ عليه من هذه اللعبة، عمه كان يدربه وعلمه كيف يؤدي بشكل سليم، وربنا يحميه ويحفظه هو واللي زيه».