نعمة سعيد بعد ذهبيتي دورة البحر المتوسط: حبيت رفع الأثقال من سارة سمير

قالت نعمة سعيد بطلة منتخب مصر في رفع الأثقال تعليقاً على حصدها الميدالية الذهبية الثانية في منافسات الكلين بمنافسات رفع الأثقال وزن 71 كجم بعد رفع 125 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط التي تقام بالجزائر إنها سعيدة بإحراز هذا التقدم رغم التحديات التي واجهتها.

أنا في ثانوية عامة وأجلت امتحاناتي لأغسطس

وأضافت نعمة سعيد، خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة»، والإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، أنها في الصف الثالث الثانوي، وستؤدي الامتحانات في أغسطس المقبل، لافتة إلىأنها من مواليد محافظة الإسماعيلية، «حبيت اللعبة من بطلة مصر سارة سمير وكنت عاوزة أبقى زيها»

وعن دعم العائلة، قالت: «بتدرب منذ كنت في الصف السادس الابتدائي، وأهلي دعموني ولم يعترضوا حينها، أول حاجة عملتها كلمت أخويا عمار وماما وبابا وهما سعداء بي».

الأرقام اللي حققتها مش جديدة

وكشفت أن أمنيتها هي الوصول لأولمبياد باريس 2024 : «كنت فرحانة أوي وسعيدة بعد رفع علم مصر ممكن تكون الأرقام اللي حققتها مش جديدة عليا لكن الإنجاز كبير».

وكانت نعمة سعيد الميدالية قد أضافت الذهبية الثانية لها في منافسات الكلين بمنافسات رفع الأثقال وزن 71 كجم بعد رفع 125 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط التي تقام بالجزائر.

وتعد هذه الذهبية هي الميدالية الثانية لنعمة سعيد فى المنافسات، بعدما حققت ذهبية الخطف لنفس الوزن، ليرتفع رصيد بعثة مصر لـ36 ميدالية، بينها 9 ذهب و11 فضة و16 برونز.