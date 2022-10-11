جني ثمار البلح في البحيرة.. والمحافظة: نحتل المرتبة الأولى فى إنتاج الرطب

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، قبل قليل، موسم جني ثمار البلح في إحدى المزارع التابعة لجمعية ادكو الزراعية على الطريق الدولى الساحلى.

وقالت نائب المحافظ، إن الدولة تقدم دعمًا كبيًرا للمزارعين، سواء كان ماديًا أو فنيًا أو زراعي، إذ تعد البحيرة من أكبر محافظات مصر الزراعية بمساحة تقترب من 2 مليون فدان.

وأضافت أن المحافظة تضم على أرضها العديد من المزارع المتنوعة، مؤكدة على أنها تدار وفقاً لأحدث نظم التكنولوجيا العالمية.

وأشادت بالجودة العالية لإنتاج المزرعة من البلح، وحجم ما إنتاجه وحصاده وطرق الري الحديثة المستخدمة، بالإضافة إلى المستوي الفني للمزارعين وعمال الحصاد.

ووجهت نائب المحافظ، بدراسة إمكانية إقامة مهرجان للبلح بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع المحافظات الأخري، لاسيما أنّ المحافظة تحتل المرتبة الأولى على مستوي الجمهورية فى إنتاج البلح الرطب، كما تنتج 11 نوعًا اشهرهم الزغلول والسماني.

مليون نخلة

وذكرت نائب المحافظ، أن عدد النخيل بالبحيرة وصل لأكثر من مليون و350 ألف نخلة، بطاقة إنتاجية تتجاوز الـ270 ألف طن، كما تتميز مدينتي إدكو ورشيد، بانتشار زراعة النخيل خاصة أصناف البلح «الطري»، الذي تجود به المناطق الشمالية من مصر، وينتجان أكثر من 90 ٪ من الإنتاج الإجمالي لمحافظة البحيرة.

التأمين على العاملين

ووجهت خلال زيارتها مديرية القوي العاملة بالتأمين على العاملين والمزارعين، وتسهيل الإجراءات لهم.

بداية موسم حصاد البلح

يشار إلى أنّ موسم جني البلح في محافظة البحيرة، انطلق فى 15 سبتمبر الماضي، ويستمر حتى 15 نوفمبر.