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من التسلق لـ المنشر.. «أتوبيس السعادة» يستعرض مراحل جني محصول البلح

كتب:

محمد عزالدين
09:24 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
جني محصول البلح

جني محصول البلح

أنواع البلح متعددة ويستخدمها الناس في كثير من المناسبات، إلا أن نضج المحصول والحصول عليه يمر بمراحل عديدة، إحدى هذه المراحل الشخص المسؤول عن جمع البلح، من ضمنهم «أحمد»، الذي يتسلق النخلة عدة مرات على مدار العام، كاشفا تفاصيل هذه المرحلة في منطقته بدهشور.

«أحمد» يتسلق النخلة 3 مرات في السنة

وقال «أحمد» إنه يتسلق النخلة 3 مرات في العام، عند بداية الطرح في شهر يوليو، والطرح عبارة عن بُدرة، والمرة الثانية يعقبها بشهر أو شهر نصف عندما يعقد حيث يكسر السباطة ويجرى ربطها بحبل لكي تعقد وتدلى مثل العنقود، والمرة الثالثة وقت المحصول.

5 سنوات يعمل «أحمد»، البالغ من العمر 32 عاما، للتسلق على النخل لجمع محصول البلح، إلا أن عمله لا يقتصر عند هذا الحد، فعند انتهاء الموسم يعمل على محصول البصل، مضيفا خلال استضافته ببرنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، «الصيف بلح والشتا بصل».

منذ الصغر تعلم بنفسه هذه المهنة، حيث لم يرثها من والده أو عائلته، متابعا: «بدأت لوحدي، كنت صغير وبلم البلح من تحت النخلة، وشوية بشوية طلعت النخلة، الموضوع صعب خاصة النخل الطويل، وبأمن نفسي بالمُطلاع».  

«عم نصر» أقدم منشر لتجميع البلح

يعقب مرحلة جني المحصول مرحلة أخرى وهي وضع البلح بـ «المنشر»، والذي يحكي تفاصيلها «نصر»، صاحب أقدم منشر لتجميع محصول البلح في دهشور، مضيفا أن يجرى وضع البلح على المنشر بغرض تجفيفه، والذي يستغرق 3 أيام.

درجات مختلفة من الألوان تظهر على البلح، والسبب في ذلك يرجع لحسب وقت التجفيف، كما أن البلح السيوي هو وحده الذي يتم تجفيفه وتخزينه.

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