«يا جريد النخل العالي».. محصول البلح الأحمر يزين مزارع القليوبية

تتزين مزارع وحقول النخيل في محافظة القليوبية بمحصول البلح بمختلف أنحاء المحافظة، إذ بدء جني المحصول وسط أجواء من السعادة بين المزارعين، الذين بدأوا في نقل المحصول من البلح مختلف الأصناف والأنواع على الأسواق والشوادر وسط أغاني «يا جريد النخل العالي» لجذب المواطنين والأهالي لشراء المحصول مع بداية الموسم الذي انطلق أوائل الشهر الجاري ويستمر حتى منتصف الشهر المقبل.

أنواع البلح في مزارع النخيل بالقليوبية

ويرتكز أشهر أنواع البلح في محصول القليوبية في مركزي الخانكة، منها «البارحي والزغلول والثماني والرطب وبنت عيشة»، وتزرع بمناطق كثيرة في القليوبية في بنها والقناطر الخيرية، سرياقوس بالخانكة، ومناطق الرياح التوفيقي، ويعد أحد المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة

أحمد باشا، مزارع في بنها، يقول لـ«الوطن» إن أسعار المحصول في مزارع البلح بلغ العام الجاري 10 جنيهات والإنتاج وفير، وخاصة وأن الزغلول الأحمر هو الأكثر شعبية وطلبا، مشيرا إلى أن العمل بالمزرعة يبدأ من الـ8 صباحا حتى المغرب يوميا في الموسم، الذي يستمر في القليوبية من 25 لـ30 يوما، بما فيها موسم التقليم والتلقيح.

أضاف أن عمر النخل في مزرعته ببنها يصل إلى 27 عاما وهو من النوع ذو الـ3 جذور، وبه نسبة السكريات العالية والتي يقبل عليها المصريين، مشيرا إلى أنه يجرى تجهيز البلح بعد جمعه في عبوات لبيعه في الأسواق والشوادر.

بلح بنها خالي من المبيدات

محمود باشا، مزارع ببنها، قال إن النخل يجرى جمع المحصول الخاص به من البلح بالأحبال وتسلق النخل، مشيرا إلى أنه يعمل في هذه المهنة منذ سنوات طويلة دون آلالات، أو أوناش بل يدويا، وبالحبال.

وتابع أن البلح في مزرعة بنها يتميز أنه خالي من المبيدات والهرمونات والمواد الضارة «أورجانيك»، وموسم الزراعة يبدأ في شهر فبراير من كل عام، وينتهي في منتصف أكتوبر بعد جمع المحصول من على النخل.