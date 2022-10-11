كبير الخبراء الاقتصاديين: يجب التحرك في إطار عادل للتحول إلى الاقتصاد الأخضر

قال ستيفان هاليغات، كبير الخبراء الاقتصاديين، الفريق المعني بتغيّر المناخ بمجموعة البنك الدولي، إنه من أجل تحقيق التوازن بين جهود تخفيف الانبعاثات الضارة بالمناخ والتكيف مع آثارها، يجب التحرك في إطار عادل وفعال لإدارة عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر مع التأكيد على وجود تحديات رئيسية تواجهها اقتصادات الدول.

أولى فعاليات سلسلة محاضرات متميزة حول قضايا المناخ والتنمية

جاء ذلك خلال أولى فعاليات سلسلة محاضرات متميزة حول قضايا المناخ والتنمية، بعنوان:«المناخ والتنمية: التكامل والأولويات»، بمقر معهد التخطيط القومي التي بدأت بكلمة افتتاحية للأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ في COP27، تلاها فعاليات المحاضرة، التي ألقاها ستيفان هالجات كبير مستشاري تغير المناخ بالبنك الدولي.

واستطرد: «علينا أن نركز في خفض الانبعاثات، ولهذا فعلينا أن نحدد ما هي القيود والعوائق مثل نقص المعلومات المتاحة، مشكلات قطاع الصحة، معدلات الفقر، البنية التحتية ومدى توافر الخدمات والبنية الأساسية في القري والريف، دور المجتمعات الوطنية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، وتحديد صندوق الأدوات للتغلب على هذه القيود».

مؤتمر الأطراف يمكنه المساعدة في التغلب على التحديات العالمية

وأضاف أن مؤتمر الأطراف «cop27»، يمكنه المساعدة في التغلب على التحديات العالمية، فلن تكون هناك كلمة واحدة أو عصا سحرية لحل الأمر.

وأشار هاليغات إلى ضرورة التكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أوسع، ويتعين على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا ككل أن تكتسب قدرة أكبر على الصمود في مواجهة التأثيرات المناخية، وسيتطلب هذا جهودًا واسعة النطاق، ويتعين على الحكومات تنسيق العديد منها.