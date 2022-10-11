«التموين»: توريد كميات الأرز وفقا للمساحة الموجودة بالحيازة الزراعية

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يجري حاليا الاستناد إلى الحيازة الزاعية للمزارع عن كميات الأراضي المملوكة له، بالإضافة إلى تقارير معاينة الجمعيات الزراعية عن مساحة الأراضي المزروعة بالفعل للأرز من أجل تحديد كميات توريد الأرز الشعير الملزم توريده من كل مزارع.

عقوبات الامتناع عن توريد الأرز الشعير

وتلزم وزارة التموين والتجارة الداخلية كل مزارع بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع، مع توقيع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه على كل طن لم يتم توريده لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، فضلا عن حرمان المزارع من الحصول على السماد والتقاوي من الجمعية الزراعية لزراعات العام المقبل، بالإضافة إلى حرمان الفلاح من زراعة الأرز للعام المقبل، إذ توجد 8 محافظات على مستوى الجمهورية قامت بزراعة الأرز لهذا العام وهي: «الدقهلية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة والغربية والمنوفية ودمياط والقليوبية».

مشاركة مضارب القطاع الخاص في توريد الأرز الشعير

وأعلنت وزارة التموين، بدء تلقي مشاركة مضارب القطاع الخاص للاشتراك والعمل ضمن منظومة توريد الأرز الشعير بداية من 10 أكتوبر وحتى 13 من الشهر نفسه، مع تقديم صورة السجلين التجاري والصناعي والبطاقة الضريبية وشهادة عضوية سارية من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وتحديد الكمية المستهدف تسويقها وقدره المضرب، مع منح الحق للمضرب في استخدام حتى 50% من إجمالي الكميات المسوقة لصالحه والباقي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

أسعار توريد الأرز الشعير 2022

وحددت وزراة التموين سعر توريد الأرز الشعير لموسم 2022 عند 6600 جنيه للأرز رفيع الحبة و6850 سعر طن الأرز عريض الحبة.