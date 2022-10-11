«التموين»: استمرار عمليات توريد الأرز.. وغرامة 10 آلاف جنيه للممتنعين

كشف عماد حبيب وكيل وزارة التموين، في محافظة كفر الشيخ، أن عمليات توريد محصول الأرز الشعير مستمرة داخل 21 موقعًا لتسليم الأرز من المزارعين بواقع طن عن كل فدان منزرع من محصول الأرز، وبسعر 6850 جنيها للأرز الشعير الحبة العريضة، و6600 للأرز الشعير ذات الحبة الرفيعة.

غرامات مستحقة لمزارعي الأرز

وأوضح «حبيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن عمليات التوريد للأرز الشعير مستمرة داخل المواقع المخصصة لذلك، وأن أي مزارع لن يقوم بتسليم محصول الأرز بواقع طن عن كل فدان منزرع سوف يحرم من الأسمدة الزراعية لمدة عام وغرامة قدرها 10 آلاف جنيها وتحرير محضر بالمخالفة.

استقبال الأرز من الموردين بالقطاع الخاص

ومن جانبه، أوضح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن التوجيه الوزاري الصادر من وزارة التموين رقم 40 يتضمن قبول توريد الأرز من الموردين بالقطاع الخاص، شريطة أن يكون المورد لديه سجل تجاري وصناعي، وشهادة عضوية من غرفة صناعة الحبوب، وبطاقة ضريبية حتى يتمكن من التوريد بواقع السعر السابق ذكرة.

كما أوضح أن الإنتاجية لمحصول الأرز جيدة لهذا العام بواقع إنتاجية 4 أطنان عن كل فدان منزرع بمساحة منزرعه على مستوى مراكز وقري محافظة كفر الشيخ نحو 240 ألف فدان أرز.