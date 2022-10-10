«التموين»: فتح باب التقديم أمام المضارب للاشتراك بمنظومة توريد الأرز الشعير

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح باب التقدم لجميع مضارب القطاع الخاص للاشتراك والعمل ضمن منظومة توريد الأرز الشعير لموسم توريد 2022، وذلك من خلال التقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات التي تقوم بزراعة الأرز الشعير، ويشمل الطلب المقدم للمديرية لاعتماد تسجيل المضرب أو المخزن للمديرية السجل التجاري والسجل الصناعي والبطاقة الضريبية وشهادة عضوية سارية من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وكذلك الكمية المستهدف تسويقها وقدره المضرب.

منظومة توريد الشعير

كما أكد المصيلحي، أن باب التقدم لمديريات التموين للتسجيل في منظومة التوريد لموسم الأرز الشعير متاح لجميع المضارب اعتبارًا من اليوم وحتى الخميس المقبل.

وشدد المصيلحي على المضارب التي تشارك في منظومة التوريد، الإعلان عن ذلك من خلال لافتة مُعلقة على المضرب بأنه معتمد من وزارة التموين، وموضح بها أنه يعمل في منظومة توريد وتسويق الأرز الشعير لموسم 2022 وبالأسعار المعلنة والمعتمدة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية.

محاسبة المضرب عن الكميات الموردة كل 3 أيام

كما أكد المصيلحي، أنه يجري محاسبة المضرب عن الكميات الموردة كل 3 أيام وبناء على هذه المحاسبة يجوز للمضرب استخدام حتى 50% من إجمالي الكميات المسوقة لصالحه والباقي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وفي حالة رغبة المضرب العمل بكامل الكمية المسوقة من الأرز الشعير المحلي موسم 2022 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية يجري ذلك من خلال إجراء تعاقد بين المضرب والهيئة العامة للسلع التموينية موضحا به التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الأرز.