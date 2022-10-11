برلماني: إنشاء «الأعلى للسيارات» خطوة مهمة لتوطين الصناعة في مصر

أشاد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

وقال «أبو عايشة»، إن الموافقة تأتي في وقتها تمامًا، وتتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص ضرورة توطين الصناعة المحلية، خاصة الصناعات المتقدمة مثل صناعة السيارات، باعتبارها قاطرة لصناعات أخرى مهمة تخلق آلافا من فرص العمل.

إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

ولفت «أبو عايشة»، في بيان له اليوم، إلى أن موافقة مجلس الشيوخ على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، خطوة مهمة لتوطين هذه الصناعة المهمة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويحقق مكتسبات كثيرة.

وأشار عضو الشيوخ، إلى أن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات سيضمن ظهور أول سيارة مصرية محلية من الألف للياء في الأسواق العربية والإفريقية، وسيشجع المواطن المصري على اقتناء سيارة، ويسمح بالتصدير للخارج.

تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات

وتابع «أبو عايشة»، بأن موافقة مجلس الشيوخ اليوم تعد خطوة أولى وضرورية لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتأكيد حصة مصر ونصيبها عربيا وإفريقيا في هذه الصناعة، كما أنها ستكون مدخلا لزيادة الصادرات للخارج والوصول لرقم 100 مليار دولار.

واختتم عضو مجلس الشيوخ، أن توطين صناعة السيارات في مصر ينهض بالقطاع الصناعي في البلاد، ويفتح آفاقا نحو المستقبل، ويحقق نقلة حقيقية في الاقتصاد الوطني.