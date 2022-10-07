خالد مصطفى عضو مجلس الشيوخ: مبادرة «ابدأ» خطوة نحو عصر التصنيع الأكبر

أشاد النائب خالد مصطفى عبد الوهاب، عضو مجلس الشيوخ، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب «مستقبل وطن» بإطلاق مؤسسة حياة كريمة، المبادرة الوطنية للصناعة المصرية «ابدأ» برعاية وتوجيهات الرئيس السيسي قائلا إنها خطوة مهمة على طريق التقدم الاقتصادي، والانطلاق نحو عصر التصنيع الأكبر في مصر.

مبادرة ابدأ تهدف للاعتماد على المنتج المحلي

ونوه خالد مصطفى في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مبادرة ابدأ لدعم وتوطين الصناعات الوطنية، تهدف للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مشيرا إلى أن تقديم حوافز عديدة للمبادرة في صورة أراض بحق الانتفاع، والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يضمن نجاحها.

وأكد عضو الشيوخ، أن مبادرة ابدأ تتكامل مع جهود الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس السيسي بدعم وتعزيز الصناعة المصرية وتوطين الصناعات، سواء في مستلزمات صناعة التشييد والبناء، مع كل المشاريع العمرانية والتنموية الضخمة التي تشهدها البلاد أو غيرها في مختلف الصناعات.

مبادرة من حياة كريمة

وأشار خالد مصطفى إلى أن إطلاق المبادرة الوطنية للصناعة المصرية، من خلال مؤسسة حياة كريمة، يؤكد أنها حياة كريمة حقيقية، لا تكتفي بنشر وتعزيز مختلف الخدمات في القرى المستهدفة بالمبادرة، ولكنها تتيح فرصا هائلة لتمكين شباب هذه القرى، وأبنائها عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، تغير واقع الحياة وتضمن فرصا مستدامة للعمل.