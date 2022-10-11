نهاد أبو القمصان: «الزواج مهارة مكتسبة زي سواقة العربية.. ومبعرفش أعيط»

قالت المحامية نهاد أبو القمصان، إن الغالبية العظمى الآن ترفض الحديث عن حياتها الشخصية بشكل إيجابي خوفا من الحسد، لذا أصبح الكثيرون يتحدثون عن مشاكلهم وأزماتهم، متناسين ثقافة «وأما بنعمة ربك فحدث».

الحياة الخاصة يجب ألا تكون مطروحة على الساحة العامة

وأوضحت «أبو القمصان» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين شيرين عفت وسالي شاهين، والمذاع على فضائية «dmc» أن الحياة الخاصة يجب ألا تكون مطروحة على الساحة العامة بشكل كبير، خاصة وأننا جميعا نمر بتحديات وصعوبات تحتاج إلى تكاتف بين الأزواج لعبورها.

المشكلات الاجتماعية

وعن ردود فعلها على المشكلات الاجتماعية التي تُعرض عليها من خلال عملها كمحامية، قالت «مبعرفش أعيط قدام حد خالص، ومبعرفش أتكلم مع حد في مشاكلي الخاصة»، وأشارت إلى أن رحلة ارتباطها بزوجها استمرت 31 عاما، منها 26 سنة زواج، والباقي عبارة عن صداقة وخطوبة لزوجا الراحل حافظ أبو سعدة.

وأكدت «أبو القمصان» أن الزواج والارتباط مثل أي مهارة زي سواقة العربية مثلا يجرى اكتسابها، موضحة «أي 2 داخلين على ارتباط وجواز محتاجين يعرفوا بعض من خلال التعايش والقرب بينهما وبين بعض».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول برنامج السفيرة عزيزة كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.