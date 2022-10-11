لجنة طبية للطلاب ذوي الهمم للالتحاق بالكليات النظرية بجامعة طنطا

أكد الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب انعقاد اللجنة الطبية اليوم لتنظيم وإدارة وتوقيع الكشف الطبي على الطلاب ذوى الهمم الراغبين في الالتحاق بكليات الآداب والحقوق والتجارة، والطلاب المكفوفين وطلاب الدمج الراغبين في الالتحاق بكليتي الآداب والحقوق، والطلاب الصم والبكم الراغبين في الالتحاق بكلية التربية النوعية للعام الجامعي 2022 2023.

حالات الكشف الطبي

أوضح نائب رئيس الجامعة في بيان له أن اللجنة وقعت الكشف الطبي على 9 حالات لضعاف السمع من طلاب ذوي الهمم، و4 حالات إعاقة سمعية، و11 حالة مكفوفين، وحالة واحدة إعاقة بصرية و5 حالات إعاقة حركية و6 حالات لطلاب الدمج، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تعمل على توفير كافة الخدمات لذوى الهمم وتسهيل كافة الإجراءات المتاحة، وتقديم خدمات تعليمية مميزة طبقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية المتاحة لهم.

أوضح أن الجامعة تطور مركزاً خاصًا لذوي الهمم، يعمل على تقديم البرامج التدريبية لعاملين بجامعة طنطا لتحسين مهاراتهم في التواصل مع ذوي الهمم، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لهم ودمجهم في المجتمع.

أعضاء اللجنة الطبية

ضمت لجنة الكشف الطبي الدكتور حسام الصاوي رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب، والدكتور لؤي الأحول رئيس قسم أمراض الباطنة العامة والدكتور محمد حسنى رئيس قسم جراحة العظام، والدكتور أسامة شلبي رئيس قسم طب وجراحة العيون، والدكتور مجدى عيسى رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة.