استعدادات جامعة طنطا للعام الدراسي الجديد.. صيانة وتعقيم قاعات المحاضرات

تستعد الجامعات المصرية للعام الدراسي الجديد 202، والذي ينطلق غداً وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في دخول وخروج الطلاب في مختلف كليات الجامعات في المحافظات، من أجل الحفاظ على سير العلمية التعليمية وعدم السماح بدخول أحد غير المسموح لهم بالدخول من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الكليات.

وتنفيذاً إلى توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الجامعات المصرية بالعمل على الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد وتجهيز الكليات وقاعات المحاضرات، ومنها جامعة طنطا، التي أعلنت الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال الطلاب والطالبات مع بدء الدراسة غدا السبت في بعض الكليات، وهناك إجراءات تم وضعها لدخول الطلاب.

قال الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، إن عدد كليات الجامعة والمعاهد عددها 14، وتم عمل الاستعدادات لاستقبال الطلاب والطالبات سواء من أعمال صيانة قاعات المحاضرات، أو رفع البنية التحتية للكليات، وأيضا الرقمية وفقاً للمعايير الخاصة بالجودة العالمية.

الكارت الذكي للطلاب

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن هناك تعليمات مشددة بعدم السماح بدخول أي طالب الحرم الجامعي بدون إبراز الهوية الخاصة به التي توضح أنه طالب بالجامعة، ومؤخرا تم تطوير بطاقة هوية الطالب إلى نظام كارت ذكي Smart cards، وبالنسبة للطلاب الجدد يكون من خلال بطاقات الترشيح لحين استخراج الكارت الخاص بهم، ويحمل هوية الطالب وكافية بياناته.

تعقيم المدرجات

ولفت إلى أن جامعة طنطا الكليات بها تتواجد في مجمعين، «سبرباي، المجمع الطبي» وكل منهما عليها بوابات ذكية وأفراد أمن، وأيضا هناك توجيهات من قبل رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي إلى عمداء الكليات في مجلس الجامعة الأخير، بالعمل على تعقيم المدرجات قبل المحاضرات وبعدها، والعمل على رفع المحاضرات على المنصة الإلكترونية للجامعة ما يساعد من تقليل الكثافة الطلابية.