«طلاب إعلام السويس» ينتجون فيلما يرصد 4 اختراعات مصرية تدعم ذوي الهمم

قالت أسماء طلال، طالبة بكلية الإعلام جامعة السويس، إنهم أنتجوا فيلما يسلط الضوء على ذوي الهمم ضمن مشروع تخرجهم من قسم الإذاعة والتليفزيون، لافتة إلى استهدافها وزملائها تقديم فكرة تستحق المشاهدة، وفي نفس الوقت تخدم المجتمع، وهو ما وجدوه بالذكاء الاصطناعي الذي بدأ بالدخول في كل مجالات الحياة، حيث قرروا إنتاج فيلم يكشف الضوء عند استخدام الذكاء الاصطناعي في مشروعات تساعد ذوي الهمم.

إنتاج فيلم يرصد 4 مشروعات مصرية لدعم ذوي الهمم باستخدام الذكاء الاصطناعي

وأضافت طلال في حوار مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن الفيلم ألقى الضوء على 4 مشروعات وتم استخدام الذكاء الاصطناعي بهم لمساعدة ذوي الهمم، منهم مشروع المهندس عمر عبدالسلام والتي استخدم بها تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة البكم من خلال نظارة تترجم لغة الإشارة.

عمليات بحث واسعة تضمنت السفر للمحافظات المصرية لجمع المعلومات عن المشروعات

وكشفت طالبة الإعلام أنها وزملاءها أجروا عمليات بحث واسعة لدراسة هذه المشروعات واختيار أكثرها تميزًا لإلقاء الضوء عليهم بالفيلم، متابعة أنهم سافروا إلى عدة محافظات لجمع المعلومات حول هذه المشروعات.

طائرة صغير تسير بجوار الكفيف لإرشاده للطريق

وأكدت طلال وجود عدد كبير من المشروعات الهامة التي رصدوها أثناء رحلتهم بالبحث، والتي تستحق إلقاء الضوء عليها إلا أن وقت الفيلم القصير والمقتصر على 10 دقائق فقط جعلهم يختارون أكثرها تميزًا، مشيرة إلى أحد المشروعات الذي يستخدم فيها الشخص الكفيف طيارة تسير بالقرب منه لتصف له الطريق.