رئيس جامعة أسيوط: تعيين مدير تنفيذي جديد لمستشفى الأورام بمعهد جنوب مصر

أصدر الدكتور احمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط قرار بقيام الدكتور خالد محمد فارس الاستاذ بقسم النخدير والإنعاش وعلاج الاورام بعمل مدير تنفيذي لمستشفى الاورام بمعهد جنوب مصر للاورام بجانب عمله وذلك لحين تعيين مديرا تنفيذيا للمستشفى.

تعين 5 رؤساء اقسام جدد

كما اصدر رئيس جامعة أسيوط بحسب بيان الجامعة عدة قرارات بتعيين 5 من رؤساء الأقسام الجدد بمختلف الكليات بالجامعة تضمنت تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن حسن الاستاذ بقسم التخطيط الاجتماعى رئيسا لقسم التخطيط الاجتماعى بكلية الخدمة الاجتماعية وذلك لمدة ثلاث سنوات , إلي جانب تعيين الدكتور اشرف محمد عبد المالك سلطان الأستاذ بقسم الرقابة الصحية على الاغذية رئيسا لقسم الرقابة الصحية على الاغذية بكلية الطب البيطرى وذلك لمدة ثلاث سنوات .

تعيين رئيس لقسم الكيمياء

كما أصدر قراراً بتعيين الدكتور بهاء محمد محمود احمد ابوزيد الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم رئيساً لقسم الكيمياء وذلك لمدة ثلاث سنوات .كما تضمنت القرارات تجديد تولى الدكتور ربيع دردير محمد على الاستاذ المتفرغ بقسم الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق الاشراف على قسم الشريعة الاسلامية بالكلية وذلك لمدة عام .

تجديد ندب المختار

وشملت القرارات تجديد ندب الدكتور محمد احمد المختار محمود الاستاذ المساعد بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الطب للاشراف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة وذلك لمدة عام .