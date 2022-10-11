فرصة تدريب في مرصد الأزهر.. اعرف التفاصيل وطريقة التسجيل

أعلن الأزهر الشريف عن فرصة تدريب في مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وتفاصيل التدريب والأقسام المطلوبة له، حيث أكد تنظيم برنامج تدريبي لعدد من خريجي كليات جامعة الأزهر من تخصصات اللغات والترجمة وأقسام اللغات بكلية الدراسات الإنسانية والإعلام.

فرصة تدريب في مرصد الأزهر

ويتاح لمن يحصل على تدريب في مرصد الأزهر، أن يحضر البرنامج التدريبي لمدة ستة أسابيع لتعزيز المهارات القيادية والإدارية والميدانية، ورفع الوعي لديهم بقضايا التطرف والإرهاب، من خلال التدريب العملي داخل وحدات مرصد الأزهر المختلفة.

ويحصل المتدرب عقب اجتياز البرنامج على شهادة تفيد خوضه لبرنامج تدريبي في سياق مكافحة التطرف وتصحيح المفاهيم.

يمكن التسجيل في تدريب مرصد الأزهر، من هنا إلكترونيا عن طريق ملئ البيانات من الاسم والتخصص والكلية وسنة التخرج والمهارات الشخصية والمحافظة التي ينتمي إليها المتدرب.

تفاصيل التدريب في مرصد الأزهر

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لمرصد الأزهر، حيث يشمل التدريب عدد من خريجي كليات جامعة الأزهر من تخصصات اللغات والترجمة وأقسام اللغات بكلية الدراسات الإنسانية والإعلام لحضور برنامج تدريبي لمدة ستة أسابيع لتعزيز المهارات القيادية والإدارية والميدانية.

ويركز التدريب في مرصد الأزهر على رفع الوعى لديهم بقضايا التطرف والإرهاب، والتدريب العملي داخل الوحدات المختلفة، على أن يحصل المتدرب عقب اجتياز البرنامج على شهادة تفيد خوضه لبرنامج تدريبي في سياق مكافحة التطرف وتصحيح المفاهيم.

جدير بالذكر أن مرصد الأزهر يهدف إلى مكافحة التطرف وترسيخ تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتعظيم رسالته القائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح والأخوة الإنسانية من خلال تقديم محتوى معتدل وهادف بمختلف اللغات.