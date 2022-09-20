مرصد الأزهر: تزييف الاحتلال للمناهج هدفه إخراج جيل فلسطيني مشوه ثقافيا

أكّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أنّ سلطات الاحتلال تسعى من خلال تزييف المناهج الفلسطينية، بفرض المناهج الصهيونية المحرفة للرواية التاريخية الحقيقية بدلًا عنها لإخراج جيل فلسطيني مشوه ثقافيًا، لا يُدرك حقيقة الصراع القائم.

وشدد مرصد الأزهر على أنّ محاولة فرض المناهج الصهيونية، بمثابة إعلان حرب على الهوية الفلسطينية العربية للمدارس الفلسطينية بالقدس المحتلة، وهو ما يخالف أيضًا القوانين الدولية.

إضراب شامل في مدارس فلسطين

كانت مدارس مدينة القدس المحتلة قد شهدت إضرابًا شاملًا رفضًا لمحاولات الاحتلال الصهيوني؛ لتزييف المناهج الفلسطينية، وفرض المناهج الصهيونية المحرفة للرواية التاريخية الحقيقية بدلًا عنها.

ودعت القوى الوطنية الفلسطينية، في بيانٍ مشترك، أولياء أمور طلاب مدارس القدس الالتزام بالإضراب، وطالبت المؤسسات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها، ومنع توغل الاحتلال وأذرعه التنفيذية في مدارس القدس المحتلة.

التعليم الفلسطيني

ويواجه التعليم الفلسطيني والمدارس في القدس المحتلة، تحدياتٍ عدة تتكرر مع بداية كل عامٍ دراسي، إذ يحاول الاحتلال الصهيوني إجبار مدارس القدس المحتلة على تدريس المناهج الصهيونية، كما يفرض إجراءاتٍ تعسفيةً صارمةً، وتهويديةً على المدارس المقدسية التي ترفض تدريس تلك المناهج الصهيونية.

ففي نهاية يوليو الماضي، أصدرت ما تسمى «وزارة المعارف الصهيونية» قرارًا يقضي بسحب الترخيص الدائم من 6 مدارس في المدينة لمدة عام، بحجة «التحريض في الكتب المدرسية على دولة الاحتلال وجيشها».