رسالة دكتوراه بدار علوم القاهرة: المذهب الحنبلي الأيسر والأكثر مرونة

منح قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، اليوم، الباحث فهد بيان رضوان المطيري، درجة الدكتوراه في المعتمد في فقه الأسرة عند الحنابلة «دراسة فقهية مقارنة»، تحت إشراف الدكتور أحمد علي أحمد موافى، أستاذ و رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، و الدكتور عبدالمنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور على عبدالقادر عثمان، الأستاذ بقسم الشريعة الإسلامية بالكلية، بحضور كل من الدكتور جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف السابق و الدكتور علاء رأفت، عميد كلية دار العلوم الأسبق و لفيف من أعضاء هيئة التدريس وأهالي و أقارب الباحث.

المطيري: الدراسة تؤكد أن المذهب الحنبلي أيسر المذاهب في التعاملات لأنه وسطي

وكشف الدكتور فهد المطيري، تفاصيل ماجات به رسالة الدكتوراه التي تم مناقشتها اليوم، قائلا: «المذهب الحنبلي من أكثر المذاهب متعددة الرواية، وهو ما استلزم دراسته و تحليله، و تحرير معتمد المذهب مقارنة بالمذاهب الفقهية السبعة الأخرى، كمناقشة قانون الأحوال الشخصية في الكويت، واستخلصنا من ذلك أن المذهب الحنبلي من أكثر المذاهب مراعاة للمقصد الشرعي في الإفتاء، بخلاف ما يقال عنه في أن به بعض التشدد».

راعى المقصد الشرعي ولم ينظر للجزئي

وأوضح أن المذهب الحنبلي راعى المقصد الشرعي ولم ينظر للمقصد الجزئي في الإفتاء، مستشهدا بقوله:«مسألة المرأة التي ارتفع حيضها لسبب غير معلوم، وهنا نجد أن جمهور الفقهاء أشار إلى أن عدتها تصل لسن اليأس، وهو ما يترتب عليه الكثير منها انتشار الرذائل، لكن المذهب الحنبلي قال إن عدتها تصل لسنة و ربما ٩ أشهر، و من هنا نجد أن المذهب الحنبلي أخذ منهجا وسطا وراعى المقصد الشرعي الذي أتت به الشريعة السمحاء».

وأوضح أن أبرز الوصايا لرسالة الدكتوراه، هو الوصول لنتيجة أن المذهب الحنبلي أيسر المذاهب و الأكثر مرونة، في الوقت المعاصر.