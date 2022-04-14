حكم صلاة التراويح في البيت وعدد ركعاتها.. «اختلاف المذاهب رحمة»

حكم صلاة التراويح في البيت وعدد ركعاتها، من الأسئلة الشائعة قبل وطوال شهر رمضان كريم، لاسيما أن هذه الصلاة تبدأ في ليلة رؤية هلال شهر رمضان وينتهي المصلون من أدائها قبل وقفة عيد الفطر المبارك.

عدد ركعات التراويح في مذهب المالكية

تستعرض «الوطن» لقرائها حكم صلاة التراويح في البيت وعدد ركعاتها، وخاصة أنه لا توجد آية قرأنية أو حديث قاطع بعدد ركعاتها لذلك اختلفت المذاهب الفقهية في شأنها وطريقة أدائها؛ ففي مذهب المالكية ذهبوا إلى أن عدد ركعات التراويح 36 ركعة أسوة بسيدنا عمر بن عبد العزيز، أما في مذهب المالكية يرى أن من صلى أقل من ذلك فلا تراويح له.

حكم صلاة التراويح لدى جمهور الفقهاء

جمهور الفقهاء في حكمه على عدد ركعات صلاة التراويح، يرى أنها 20، مستندا في ذلك إلى تصرف سيدنا عمر بن الخطاب، وذلك حينما جمع الصحابة على صلاة التراويح على 20 ركعة.

دار الإفتاء المصرية

حكم صلاة التراويح في البيت وعدد ركعاتها، يرد ضمن الأسئلة التي تتلقاها دار الإفتاء المصرية على مدار الشهر الكريم، وفي ردها بشأن تأدية جميع الركعات بسلام واحد، قالت إنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه صلى جميع الركعات في صلاة التراويح بسلام واحد.

جواز الاستراحة بين ركعات صلاة التراويح

وأكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن صلاة التراويح تؤدى من بعد صلاة العشاء إلى وقت أذان الفجر.

وأضاف: «التراويح ركعتان واستراحة وركعتان واستراحة حتى نهايتها والاستراحة قد تكون دقيقة وقد تكون أكثر من ذلك على حسب راحة المصلي».