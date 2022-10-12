«فاطمة» تبدع في الرسم والميكب: «نفسي أفتح معرض وأعلم الناس شغلي»

منذ نعومة أظافرها وهي ترسم على كراسات الرسم في المدرسة حتى اشتد عودها وأصبحت تسعى إلى تعلم الرسم وتقليد الرسومات التي تقع أعينها عليها حتى نجحت في تعلم العديد من ألوان الرسم واكتسبت شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي «تيك توك».

بداية رسمها

«حلمي كان دخول كلية فنون جميلة ومعرفتش بس قررت أكمل في الرسم»، تقول فاطمة مروان 26 عاما، المقيمة في قرية ميت خلف في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أنها منذ صغرها كانت تمني النفس في دخول كلية فنون جميلة لكن لم تستطع دخولها لفوات وقت الاختبارات، ولكنها نجحت في تكملة مشوار الرسم وهي في كلية الاقتصاد المنزلي حتى حققت ما تتمناه.

أنواع الرسومات

«برسم بالفحم والرصاص وبالزيت وألوان جاف وخشب وايكريلك»، كل هذه الأشياء السالف ذكرها ترسمها ندى بعد سنوات في تعلمها، مشيرة إلى أن أكثر الأنواع التي تتميز بها هو الميكب حيث تقوم برسم الألوان على وجهها بطريقة احترافية، بالإضافة إلى مشاركاتها في حفلات تخرج الكليات ووضع الميكب على وجههم، كما تتميز أيضا بالرسم بالزيت والألوان والجداريات .

إنجازاتها ومشاركاتها في المسابقات

شاركت «ندى» في العديد من المسابقات والمعارض، وكانت أولى مشاركاتها في مسابقة الجامعات وحصلت على المركز الأول هي وفريقها، وشاركت في مسابقة إبداع 6 في الرسم بالألوان الزيتيه بعد اجتيازها مرحلة التصفيات، واتصنفت اللوحة الخاصة بها من أفضل 6 لوح علي مستوي الجمهورية عام 2018، وشاركت أسبوع شباب الجامعات في كفر الشيخ وإبداع 7 وحصلت على مركز تاني علي مستوي الجمهورية بالألوان الزيتيه في 2019، وبعد ذلك بدأت في الميكب sfx بعد تخرجها بجانب الرسم والتابلوهات .

طموح ابنة المنوفية

«بحلم يكون عندي معرض خاص بيا ارسم فيه وأعلم الناس واتوسع أكتر في شغل الميكب»، تسعى ندى إلى تحقيق حلمها خلال الفترة المقبلة وتطوير نفسها في مجال الرسم والميكب حتى تتمكن من فتح معرض خاص بها لتعليم الراغبين في تعلم الرسم، وتحقيق حلم طفولتها .