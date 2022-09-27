إقبال كبير لزيارة المتحف المصري وعدد الزوار يتجاوز 12 ألفا.. «مشهد عظيم»

شهدت المتاحف المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، اليوم، إقبالا كبيرا مع الساعات الأولى للفتح المجاني للمواقع الأثرية للمصريين والعرب والأفارقة، احتفالا بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، حيث امتدت الطوابير لنحو كيلومتر.

كنوز نادرة في المتحف المصري

محمد سيد، طالب بكلية علوم من جامعة جنوب الوادي، قال إنّ زيارته للمتحف اليوم هي الأولى رغم زياراته المتكررة إلى القاهرة، إلا انّ إعلان وزارة السياحة والآثار، فتح المتحف مجانا، والتقارير الإعلامية التي رصدت الكنوز النادرة في المتحف، دفعته لزيارته اليوم رفقة أصدقائه.

أما منى أحمد، موظفة، فجاءت من الإسكندرية خصيصا لزيارة المتحف، وتعريف أبنائها الثلاثة بجانب مهم من الحضارة الفرعونية، حيث زاد اهتمامهم بها بعد نجاح احتفالية موكب نقل المومياوات، الذي صوّر للمصريين عظمة حضارتهم، وألقى الضوء على جمالها.

وحرصت كيت آدامز، وهي بريطانية مقيمة في مصر، على أن تكون جزءا من الاحتفالية المصرية بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، مؤكدة أنّها لم تتوقع هذا القدر من الإقبال على المتحف، ورأت أنّ هذه هي الفرصة الاخيرة لرؤية المجموعة الذهبية لتوت عنخ آمون قبل نقلها إلى المتحف الكبير بعد نحو 120 عاما من استقرارها في المتحف المصري، داعية المصريين إلى القدوم للمتحف ورؤية عظمة الحضارة المصرية.

مشهد عظيم

«مشهد عظيم بكل المقاييس».. بهذه الجملة وصفت صباح عبدالرازق، مدير المتحف المصري الكبير، مشهد اليوم أمام المتحف المصري، الذي ضمّ المصريين والعرب والأفارقة والأجانب جنبا إلى جنب، الذين اصطفوا في الساعات الأولى من الصباح قبل فتح المتحف أمام الجمهور في مواعيدة الرسمية، وتجاوز العدد في أول ساعتين 12 ألف زائر حسب تقديراتنا، واكتظت القاعات بالجمهور وتبارى شباب المرشدين في شرح القطع النادرة التي يحويها المتحف للجمهور.

وأضافت مدير المتحف المصري بالتحرير، أنّ المتحف يستضيف معرضا مؤقتا بعنوان «200 عام على نشأة علم المصريات»، الذي يعرض أول قطع أثرية تم تسجيلها بالسجل العام للمتحف المصري، وبعض أدوات الكتابة، ومجموعة متنوعة من الفعاليات، وافتتاح إعادة عرض قاعة الحياة اليومية رقم 34 بالطابق العلوي بالتعاون مع السفارة الأسترالية، وافتتاح تطوير عرض قاعة آثار تانيس للجمهور، وإقامة معرض لبيع الكتب بالمتحف يفتح أبوابه للجمهور غدا بسعر جنيهين، وبرنامج تعليمي بعنوان «لغة القدماء»، وورش تعليمية وفنية عن الكتابة في مصر القديمة، وورشة حكي عن دور علماء المصريات.