مبادرة للكشف عن سرطان الثدي وتقديم العلاج بالمجان لسيدات الإسكندرية

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية اليوم، عن بدء تفعيل مبادرة لدعم المرأة و تقديم ما يلزم من الكشف والعلاج التي تحتاج إليه ضمن مبادرة 100 مليون صحة بديوان مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على أن تبدأ من الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية في بيان له إن هدف المبادرة هو دعم المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي لسيدات مصر وليست الإسكندرية فقط وتقديم العلاج بالمجان لمن يثبت المرض عنده، بل تهدف المبادرة أيضًا إلى توعية السيدات بالصحة الإنجابية وكيفية تنظيم الأسرة.

مبادرة للكشف ضد سرطان الثدي بالإسكندرية

و أوضحت أميرة طهيو أن مبادرة دعم المرأة بالإسكندرية تهدف الى التعريف بالأمراض السارية، وهي الأمراض غير المعدية كمرض السكر والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة وتقديم الكشوفات والفحص لتلك الأمراض وتوفير العلاج بالمجان أيضًا ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

أميرة طهيو: ضرورة تعليم السيدات طريقة الكشف الذاتي

وأشارت «طهيو»، إلى ضرورة توعية السيدات و تعريفهم طريقة الفحص الذاتي للثدي لفحص أنفسهم ضد سرطان الثدي وفي حالة الشك بوجود المرض يجب سرعة الكشف عند طبيب للتأكد و والاطمئنان.

وعلى جانب آخر أعلنت حنان أنور، مدير عام منطقة المنتزه الطبية، عن إقامة حملة بديوان عام المنطقة ومستوصف صدر المعمورة لتنشيط فعاليات المبادرات الرئاسية «صحة المرأة» و «الاعتلال الكلوي».

أوضحت «أنور» أنه جرى الكشف عن جميع العاملين بديوان المنطقة وأخضع 70 سيدة للكشف المبكر عن أورام الثدي، و 97 حالة للكشف المبكر عن أمراض السارية.