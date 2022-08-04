خدمات طبية لـ7 آلاف سيدة بالمنيا في يوليو.. ضمن مبادرة 100 مليون صحة

واصلت الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

توقيع الكشف الطبي على السيدات

أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم فحص 7 آلاف و983 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك على مدار شهر يوليو الماضي، ليصل إجمالي عدد السيدات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها إلى 975 ألف و 452 سيدة منذ انطلاق المبادرة.

الكشف عن الأمراض المزمنة

وأوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل أشعة و تحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجاناً.

وتطلق مديرية الصحة بمحافظة المنيا قوافل طبية وعلاجية مجانية في القرى الأكثر احتياجا التي تبعد أكثر من 15 كيلو متر عن أقرب مستشفى عام أو مركزي ويتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجانا.