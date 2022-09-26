قصواء الخلالي: مبادرة 100 مليون صحة وضعت مصر على الخريطة العالمية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ ملف الحماية الاجتماعية في كل دول العالم هو الأبرز والأهم بسبب الأزمات الاقتصادية، خاصة في ظل أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وملف الغاز: «هناك أزمات اقتصادية طاحنة في معظم دول العالم، وبالتالي الأولوية حاليا لمظلة الحماية الاجتماعية، وكيف نحمي المواطنين، ونوفر ما لدينا من قدرات للأكثر احتياجا في المجتمع ونصنع توازنا قدر المستطاع».

أهمية منظومة الحماية الاجتماعية

وتطرقت الخلالي، خلال تقديم برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC، إلى اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير منظومة الصحة في مصر، مشيرةً إلى أن هذه المنظومة وبعض المنظومات الأخرى مثل التعليم فيها الكثير من التفاصيل والتشابكات ولها أولوية عظيمة جدا.

اجتماع الرئيس مع وزير الصحة

وأشارت إلى أنّ الرئيس السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء في حضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والمعنيين بهذا الملف، وكان هناك عرض من جانب وزير الصحة فيما يتعلق بالخريطة الصحية للدولة المصرية، وإعداد المنشآت الطبية بجميع أنواعها، والتجهيزات الطبية والقوى البشرية من الأطقم الطبية وربط الخريطة الصحية بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، مؤكدةً أن مبادرة 100 مليون صحة وضعت مصر على الخريطة العالمية.

وتضمن ما عرضه الدكتور خالد عبدالغفار أيضا، القوى البشرية من الطواقم الطبية، فضلًا عن ربط الخريطة الصحية بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وما تتضمنه من برامج ومبادرات للرعاية الصحية والطبية للمواطنين.