«شهد» عمرها 19 عاما وتشرف على مشروعات الطلبة في «ناسا».. الحلم أصبح حقيقة

3 سنوات من البحث عن الحلم والسير بخطى ثابتة نحو تحقيقه، فرغم صغر سنها إلا أنها خططت للوصول إلى «ناسا» ونجحت في أول زيارة لها بعد مشاركتها في مسابقة الوكالة الدولية في سن 16 عاما، وتمكنت من الحصول على المركز الأول في العام الثاني لمشاركتها، لتتحول إلى مشرف ومساعد للطلبة المشاركين هذا العام.

نجحت شهد ياسر، ابنة محافظة الإسماعيلية، في الحصول على منحة للفتيات المهتمات بالتكنولوجيا من السفارة الأمريكية، لتسافر إلى الولايات المتحدة ممثلة لمصر، بعد أن حصلت على المركز الأول في المسابقة العام قبل الماضي.

شهد: التحقت بالهندسة.. وحلمي العمل في ناسا

تروي «شهد» أن مشاركتها بدأت عام 2019، حين كان عمرها 16 عاما، ضمن مبادرة مهتمة بتبسيط علوم الروبوتكس، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية بمجالات التعليم والتنمية.

وقالت في تصريحات لـ«الوطن»، أنها حصلت على منحة من السفارة الأمريكية للفتيات المهتمات بالتكنولوجيا في المسابقة الإقليمية للروبوتات كاسحة الألغام، وكانت الفتاة الوحيدة المشاركة بفريق الميكانيكا وسافرت إلى الولايات المتحدة.

شهد: زيارتي لناسا حددت لي هدفي الدراسي

وأضافت «شهد»، أن زيارتها لوكالة ناسا في الولايات المتحدة الأمريكية كانت السبب في تحديد دراستها والتحاقها بكلية الهندسة بجامعة قناة السويس، قسم الميكانيكا، موضحة أن حديثها مع مهندسة في الوكالة حفزها لدراسة ميكانيكا المركبات «اهتمامي الأكبر المركبات الخاصة بالفضاء، وسأبذل كل جهدي للوصول إلى حلمي في السنوات المقبلة».

شهد تتحدث باسم مصر في الكونجرس

وزارت «شهد» الكونجرس الأمريكي خلال زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة، وكانت المتحدث باسم مصر في الكلمة التي تم تحديدها للحديث حول التكنولوجيا واهتمام الفتيات بها في مصر.