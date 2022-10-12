«عبير» مهندسة زراعية تبيع النباتات أون لاين: نفسي أكبَّر مشروعي

بخطوات بسيطة وبشغف مقبل على الحياة، وبالعمل المتقن، تترك كل فتاة أثرا واضحا في المجتمع، من خلال أعمالهن ولمساتهن اللاتي تضيف روحا ومعنى مختلفا لكل عمل يقومن به.

قررت عبير السعداوي، صاحبة 29 عاما، والمقيمة بمدينة سمنود، بمحافظة الغربية، أن تترك أثرا مبهجا في الحياة، وأن تقدم مشروعا زراعيا مختلفا، يساعد على انتشار نباتات الزينة في المنازل، ويساعد في توعية الناس بأهمية النباتات.

قالت عبير السعداوي، إن مشروع البيت الأخضر، الهدف منه المساعدة على انتشار نباتات الزينة في المنازل، والعمل على توعية الناس بكيفية المحافظة عن النباتات، وطريقة زراعتها والمحافظة عليها داخل المنازل.

فكرة المشروع

وأضافت عبير في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فكرة المشروع بدأت معها، بعد حصولها على بكالوريس العلوم الزراعية برنامج الإنتاج النباتي، قررت أن تبدأ في فتح مجال للناس، في التواصل معها، ومساعدتهم بالتوعية بطرق الزراعة وتربية النباتات.

وأوضحت عبير، أنها بدأت في تنفيذ الفكرة، عن طريق عمل جروب على «فيسبوك»، يقتصر عمله في البداية بالتعريف عن كل أنواع النباتات الموجودة في كل موسم، وتقديم معلومات توعية عن هذه النباتات وكيفية المحافظة عليها، مشيرة إلى أن الفكرة لقت استحسان وإعجاب الكثير من الناس، وطلب البعض منها شراء نباتات، ومع إيضاح كيفية الرعاية بها والمحافظة عليها.

شراء الزرع أون لاين

وأردفت عبير، أن فكرة مشروع بدأت في تنفيذها، عن طريق زراعة قطعة أرض صغيرة، وبمكونات بسيطة وزراعة فيها النباتات المختلفة، وبيعها عن طريق الجروب الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وشراء النباتات أون لاين، وتوصيلها لناس دليفري.

وأضافت أنها تتعامل مع النباتات ككائن حي يحتاج إلى رعاية وتربية صحيحة، ولا بد من توعية الناس بذلك، لأن النباتات تزيد من نسب الأكسجين في الجو، فضلا عن اللمسات المبهجة والروائح العطرة التي تتركها في المكان.

توسيع المشروع

وعن أحلامها المستقبلية قالت «أحلم في توسيع مشروعي وأن يتم تعميمه في جميع محافظات مصر، ويتم تواجد في كل بيت مصري نباتات، كما أريد أن يصبح لدي مشتل خاص بي متوفر فيه جميع النباتات».