بـ«الزينة والزهور».. الأقباط يواصلون احتفالات عيد العذراء بالكنائس والأديرة

يواصل الأقباط، اليوم، احتفالات ذكرى صعود جسد السيدة العذراء مريم إلى السماء، المعروف بـ«عيد العذراء مريم»، ويأتي هذا الاحتفال بعد انتهاء فترة صوم العذراء، الذي استمر لمدة 15 يومًا، بدأت يوم الأحد في السابع من شهر أغسطس.

عيد العذراء مريم 2022

ويُعتبر عيد العذراء مريم 2022، أحد الأيام المهمة للأقباط خلال العام، ويتزامن مع نهاية صوم العذراء، ويقام في جميع الكنائس القبطية في مصر، ويُعد تكريمًا للسيدة العذراء مريم.

احتفالات في الكنائس والأديرة

وشهدت الكنائس والأديرة احتفالات وقداسات على مدار الأيام الثلاثة الماضية حتى اليوم، وتجمّع الأقباط بحضور الرجال والسيدات والأطفال، وتزينت الكنائس والأديرة بالزينة والزهور.

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