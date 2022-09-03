كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2022.. 6 تخصصات علمية

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2022، تشغل بال أولياء الأمور والطلاب خاصة الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، فما هو الحد الأدنى لتنسيق الكلية وما تخصصاتها العلمية وهل يوجد لها أمر تكليف؟.. كل هذه الأسئلة تجيب عنها «الوطن» في التقرير التالي.

تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

حددت الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقعها الرسمي، تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 2022، موضحة أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 354 درجة.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 351 درجة.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 319 درجة.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 312 درجة.

تخصصات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

قال الدكتور الحسين دهشان، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة بني سويف، إن الكلية تقبل طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، موضحًا أن التخصصات التي تقبل شعبة علمي رياضة، هي تكنولوجيا الأجهزة الطبية وتكنولوجيا البصريات وتكنولوجيا الإدارة المعلوماتية.

وأضاف الدكتور الحسين دهشان لـ«الوطن»، أن الكلية كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد، وتشمل 6 تخصصات علمية هي تكنولوجيا المختبرات الطبية وتكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي وتكنولوجيا الإدارة المعلوماتية وتكنولوجيا تركيبات الأسنان وتكنولوجيا البصريات وتكنولوجيا الأجهزة الطبية، موضحًا أن الكلية تقبل طلاب الثانوية العامة بداية من الفرقة الأولى والفرقة الثانية للمعهد الفني الصحي وما يعادله كمعهد البصريات بإمبابة والمعاهد الفنية الصحية التابعة للأزهر.

مسمى خريجي الكلية

وأكد الدكتور الحسين دهشان، أن الكلية تتبع القطاع التكنولوجي وتعمل في القطاع الطبي والصحي، موضحاً أن المسمى الذي يتخرج عليه الطالب هو أخصائي تكنولوجيا الشعبة وكلمة الشعبة تعني تخصص الطالب في سنوات الدراسة، لافتًا إلى أن مجالات العمل تتمثل في معامل الأشعة والمستشفيات والدراسة أربعة سنوات.

هل يوجد أمر تكليف لخريجي الكلية؟

وعن تكليف طلاب الكلية، قال الدكتور الحسين دهشان، إن توجه الدولة حاليًا هو القطاع التكنولوجي وتسخر له كل الإمكانيات، قائلاً: «من المتوقع أن يكون لخريجي الكلية تكليف خلال العامين المقبلين مع تخريج الدفعة الأولى».