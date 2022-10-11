«التعليم» توجه بتوفير وسائل الأمان بمعامل الحاسب الآلي

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة لمديري الإدارات التعليمية، بشأن معامل الحاسب الآلي والتطوير التكنولوجي بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، ووفقا للكتاب الدوري رقم 33 لسنة 2022، وتتمثل في التنبيه على مديري المدارس بتوفير وسائل الأمان داخل حجرة المعامل.

مراجعة الوصلات الكهربائية داخل معامل الحاسب الآلي

وأكدت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، ضرورة مراجعة الوصلات الكهربائية داخل معامل الحاسب الآلي والتطوير التكنولوجي بالمدرسة مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للصلاحية الفنية لها مع جهات الاختصاص.

وشددت المديريات التعليمية على ضرورة توفير وسائل الأمان داخل حجرة المعامل، والتأكد من وجود أدوات إطفاء الحريق داخل المعامل المشار إليها، مع توفر الصلاحية الفنية لهذة الأدوات.

عدم تركيب مراوح السقق في المعامل

ووجهت المديريات التعليمية في خطابها، بعدم تركيب مراوح السقق في حجرة المعامل ويمكن الاكتفاء بوجود شفاط هواء داخل المعمل، والالتزام الكامل بتعليمات الأمن والسلامة حرصا على الطلاب والعاملين وحسب التعليمات المنظمة.