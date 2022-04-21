التعليم تحذر من تحويل معامل الحاسب الآلي لكنترولات: يؤدي لتلف وسرقة الأجهزة

وجه عدد من المديريات التعليمية، تعليمات هامة، للإدارات التعليمية، بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي 2021/2022، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشددة علي مديري المدارس في جميع المراحل بعدم تحويل معمل الحاسب الآلي إلى كنترول أو استغلال الأجهزة في الأعمال الإدارية أو نقلها من أماكنها المخصصة لها، ومن يخالف ذلك يتعرض للمسئولية.

تحويل معامل الحاسب الآلي إلى كنترولات تتلف الأجهزة

وقالت المديريات التعليمية في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، إنه لوحظ أن بعض المدارس تحول معامل الحاسب الآلي إلى كنترولات، وتعليمات الوزارة تقضي بعدم استخدام المعامل في الأعمال الإدارية وعدم نقل الأجهزة، علاوة على أن استغلال المعامل ككنترول يؤدي إلى تلفيات في الأجهزة.

التعليم تحذر المدارس من تحويل معامل الحاسب للكنترولات

وأشارت المديريات التعليمية في خطابها المرسل، إلى أن تحويل معامل الحاسب الآلي إلى كنترولات قد يؤدي في بعض المدارس إلى سرقات للقطع الصغيرة من الأجهزة ولا يمكن مع كثرة المترددين تحديد هوية السارق.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أبرز تعليمات المديريات التعليمية للمدارس استعداداً لامتحانات نهاية العام الدراسي 2022 وهي كالتالي:-

- تجميع إقرارات من المعلمين الانتهاء من تدريس المناهج.

- تكليف إدارات المدارس بوضع الأسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

- تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

- التأكد من عدم وجود موانع لأعضاء لجنة النظام والمراقبة وواضعي الأسئلة بامتحانات النقل والشهادة الإعدادية.

-حظر استخدام التليفون المحمول باللجان سواء لأعضاء اللجنة أو الطلاب أثناء سير اللجان.

- التشديد علي تطهير وتعقيم جميع اللجان يوميا قبل وبعد الامتحان .

-متابعة نظافة وتوافر أدوات النظافة بدورات المياه ومتابعة استخدام جميع الطلاب والعاملين بالمدرسة للكمامات.