مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر يحصل على شهادة الأيزو

حصل مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة على الشهادة الدولية لنظام إدارة المؤسسات التعليمية الأيزو «ISO21001:2018»، بعد اجتياز المراجعة والتدقيق بجدارة.

شهادة الأيزو الدولية

وقام الدكتور صفوت النحاس، رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم، بتسليم شهادة الأيزو إلى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس مجلس الإدارة، بحضور الدكتور محمد السيد شريف، المدير التنفيذي لمركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر.

ووجهت الدكتورة عفاف أبو الفتوح مديرة مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ لجهودهم المخلصة في دعم مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم والحصول على شهادة الأيزو، وحرصهم على التوافق مع معايير الجودة العالمية.

مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر

جدير بالذكر أن حصول مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر على شهادة الأيزو يعكس حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً على ملاحقة التطور التكنولوجي الذي أصبح أحد متطلبات العصر في الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شهادة الاعتماد في أساسيات التحول الرقمي

هذا ويعد مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر مركزًا معتمدًا محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وهو في طليعة المراكز الحاصلة على شهادة الاعتماد في أساسيات التحول الرقمي من المجلس الأعلى للجامعات، وهو مركز معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، والتي سبقها بسنوات كثيرة اعتماد المركز أيضًا وحصوله على شهادة اعتماد دولي من icdl arabia من منظمة اليونسكو، إضافة إلى ذلك فإن مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر كان في طليعة المراكز التدريبية في الجامعات المصرية التي قامت بخطوات ملموسة في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والإداريين، والطلاب والطالبات على أساسيات الحاسب الآلي؛ تحقيقا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م والشهادة الحاصل عليها مركز الحاسب الآلي أصبحت متطلبًا أساسيًّا للجامعات المصرية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين والقيادات من أجل الترقي.

ويقدم مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر خدماته لجميع منسوبي الجامعة، من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والإداريين، والطلاب والطالبات على مدار أيام الأسبوع، إضافة إلى الراغبين في الحصول على الدورات التدريبية من خارج الجامعة، وأيضا هناك تعاون بين مركز الحاسب الآلي بفرع البنات بجامعة الأزهر والوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد حسن جاد الله، مدير الوحدة، في مجالات التحول الرقمي، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية خلال المرحلة المقبلة.