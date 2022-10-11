رئيس «القومي للحضارة»: سنفتتح قاعدة جديدة في المتحف «بلا آثار»

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إنه سيجر افتتاح قاعة جديدة في المتحف، وستكون مختلفة ودون آثار، لكن باستخدام وسائل التكنولوجيا الجديدة مثل الواقع الافتراضي، وهذا ما يتطلب استثمارات كثيرة، ويجر العمل على إيجاد التمويل اللازم، موضحًا أنه استخدام التكنولوجيا، إقرارا من إدارة المتحف بأنها لغة العصر، وإذا اعتمدنا الشكل التقليدي وهو استخدام البيانات بشكل تقليدي، فإن الزائر لن يستفيد من ذلك.

الاستفادة بما هو موجود في المتحف لإقامة فعاليات عديدة

وأضاف «غنيم»، خلال حواره في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»، أن الزائر سواء كان مصريا أو أجنبيا تعود على التكنولوجيا في حياته، «استطعنا خلال سنة ونصف أن نحول المتحف من مجرد متحف أصله وأساسه متحف وآثار، إلى عرض أشياءً أخرى وكثيرة قادرة على جذب اهتمام الزائر المصري والأجنبي»، كما يجر الاستفادة بما هو موجود في المتحف لإقامة فعاليات عديدة.

إقامة البطولة العالمية للاسكواش

وأوضح الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن لدينا فعاليات وبازارات ومشغل يقوم بتشغيلها، وخلال شهرين أو 3 أشهر سيجر افتتاح هذه المحال، بالإضافة إلى أن هناك أنشطة للأطفال من أحدث شركات لها باع طويل عالميا في ما يسمى التعليم مع الترفيه، وسيتم استخدام ما هو موجود في المتحف بشكل اقتصادي ولكن مع احترام قدسية المتحف في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنه في العام الماضي تم إقامة البطولة العالمية للاسكواش.

المتحف يرحب بكل الأنشطة التي تتعلق بالحضارة بالمفهوم الواسع

وتابع: «جرى بناء مبنى زجاجي، وحضر وزير الشباب والرياضة، وكل الفائزين كانوا مصريين، وانطلق ماراثون، وهو ما يعني أن المتحف يرحب بكل الأنشطة، التي تتعلق بالحضارة بالمفهوم الواسع»، موضحًا أن كل الأمور التي يكون فيها شبهة، أن تؤثر على قدسية واحترام المتحف، يتم النأي عنها احتراما للمتحف وتحقيق التوازن بين الدور الاقتصادي، وهناك دور مجتمعي يجب الحفاظ عليه.