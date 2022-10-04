«متحف الحضارة» يستقبل وفد «فريدريش أيبرت» الألمانية

استقبل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، «مارتن شولتز» رئيس مؤسسة «فريدريش أيبرت الألمانية» ورئيس البرلمان الأوروبي السابق على رأس وفد من المؤسسة، يرافقهم المهندس هاني حلمي عازر مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات الهندسية، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لمصر.

ورحب «غنيم» بهم وقام بتعريفهم بالمتحف وفكرة إنشاءه وما يتميز به من مقتنيات أثرية فريدة، إلى جانب عبقرية الموقع والأهمية التاريخية للمنطقة المحيطة به على مر العصور المختلفة.

جولة داخل قاعات المتحف

كما اصطحبهم في جولة داخل قاعات المتحف، تضمنت قاعة العرض المركزي، وقاعة المومياوات الملكية، وشرحت لهم الأثرية شيرين عثمان تفصيلياً محتويات العرض المتحفي ومقتنياتها الأثرية، والتسلسل التاريخي للقطع الأثرية المعروضة وسبب اختيارها ضمن سيناريو العرض المتحفي لتحكي للزائر قصة إبداع المصري القديم عبر العصور المختلفة.

وأعرب «مارتن شولتز» والوفد المرافق عن سعادتهم بزيارة هذا الصرح العظيم، واستمتاعهم بما شاهدوه من كنوز أثرية فريدة، كما حرص الوفد على التقاط الصور التذكارية في أروقة المتحف الذي وصفوه بأنه غايه في الروعة والجمال.

كلمة شكر وتقدير بدفتر زيارات المتحف

وفي نهاية الزيارة، حرص «مارتن شولتز» على تسجيل كلمة شكر وتقدير بدفتر زيارات المتحف، وقدم الدكتور أحمد غنيم للوفد مجموعة من الهدايا التذكارية.

وضم الوفد «إليزابيث براونزه» نائب رئيس شعبة التعاون الدولي بالمؤسسة ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و«ميرين عباس» نائب رئيس قسم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالمؤسسة، و«جوليان هولبورغ» المساعد الشخصي لـ«مارتن شولتز» وخالد عثمان كبير منسقي البرامج بالمؤسسة.

يذكر أن مؤسسه «فريدريش أيبرت FES» تأسست عام 1925 وهي من أكثر المؤسسات السياسية عراقة في ألمانيا وتعمل على توطيد القيم الأساسية للديموقراطية الاجتماعية والتضامن، ولها أدوار هامة في التثقيف السياسي لتقوية المجتمع المدني والتعاون الدولي من خلال مكاتبها الموجودة في أكثر من 100 دولة.