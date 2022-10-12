تطورات جديدة في «جريمة الموقف».. شقيق «سائق السلام» يروي تفاصيل الواقعة

روى «سامح عاطف»، شقيق السائق ضحية أولوية تحميل الركاب داخل موقف مدينة السلام، إن الواقعة بدأت عندما اختلف السائقان على الدور، وأن المجني عليه كان في ذات الوقت ينتظر دور التحميل؛ لأنه كان أول سيارة ميكروباص تنتظر التحميل، فأثناء التحميل فوجئ بالعجلة الأمامية تعطلت وتبين أن فيها ثقب، فاضطر لفكها والذهاب إلى عامل الكاوتش، لتصليحها، وعندما عاد اكتشف أن دوره قد أخذه المتهم، فعاتبه على فعلته فضربه بسلاح ناري.

الطلقة تسببت له بنزيف شديد في المعدة

وأضاف سامح في حديثه لـ«الوطن»، أن «المتهم عندما أطلق رصاص الخرطوش ناحية شقيقي، الطلقة استقرت في جانبه اليمين رش الخرطوش تسبب له في نزيف شديد بالمعدة، وهو الآن محتجز داخل الرعاية المركزة من يوم الأربعاء الماضي، المتهم لم يكن له صله بشقيقي، وكان دايما يرازي في خلق الله، ما حدث بين شقيقي والمتهم لم يكن يستدعي كل ما حدث بينهما المتهم، بعد ما شرع في قتل شقيقي، هرب إلى محافظته بالصعيد، والأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه في غضون ساعات قليلة».

تفاصيل الواقعة من البداية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما كانت الساعة تشير عقاربها إلى التاسعة من صباح الأربعاء الماضي، بورود إخطار لقسم شرطة السلام أول، يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بطلق ناري (خرطوش) ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تلقيه العلاج، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش» المستخدم في الواقعة.

اعترافات المتهم

خضع المتهم لجلسة اعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق وقال إن المجني عليه أخد دوره في التحميل، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما تقرر عرض المتهم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاه المجني عليه، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

العقوبة المنتظرة على المتهم

وعن العقوبة المنتظرة على المتهم يقول محمد علي، المحامي والخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن عقوبة الشروع في القتل بمحكمة الجنايات، وفقًا للمادة 46 من قانون العقوبات جاءت نصا على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات التالية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك».

أوضح أن المادة السابقة، تحدد عقوبة الشروع وفقا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة، وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي الإعدام، فإن عقوبة الشروع تصبح السجن المؤبد، وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المؤبد تصبح عقوبة الشروع هي السجن المشدد.