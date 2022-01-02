«لعبة تحولت إلى جريمة».. تفاصيل مقتل طالب على يد صديقه في دار السلام

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل مقتل طالب جامعي في منطقة دار السلام بالقاهرة، حيث تبين أن المجني عليه يدعى «أ. ي»، 19 سنة، وأن المتهم بقتله هو صديقه «خ.م»، 20 سنة، داخل محل ألعاب إلكترونية، حيث نشبت بينهما مشاجرة انتهت بقيام الأخير بإخراج سكين وتوجيه طعنة للمجني عليه والفرار.

منافسة إلكترونية

ووفقا للتحريات فإن المجني عليه والمتهم جيران وأصدقاء، ويقيمان في منطقة قريبة من بعضهما البعض، وقبل الجريمة بساعتين، مر المجني عليه على المتهم وتوجهها إلى محل ألعاب إلكترونية قريب من محل إقامتهما، وذلك للعب لعبة مطاردة على الحاسب الآلي عبر الإنترنت، حيث يتنافسان سويا في الفوز بنقاط تمكنهما من تحويلها إلى رصيد أو بيعها مقابل مبالغ مالية.

مشاجرة أثناء اللعب

وأوضحت التحريات أن المنافسة خلال اللعب اندلعت بين الصديقين، اعترض خلالها المتهم على طريقة لعب المجني عليه وأنه يربح المنافسة عن طريق الغش في اللعب، نشبت بينهما مشاجرة، فطردهما صاحب المحل إلى الخارج، وخلال تشاجرهما خارج المحل أخرج المتهم سكينا وسدد ضربة قاتلة للمجني عليه.

جريمة القتل

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها طالب ومقيم بدائرة القسم، توفى إثر إصابته بجروح متفرقة وتبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه طالب، ومقيم بدائرة القسم حال تواجدهما داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية كائن بمنطقة سكنهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته «السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة».

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم للنيابة التي قررت حبسه على ذمة القضية.