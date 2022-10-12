طبيب يستخرج جنيه معدن من بلعوم طفلة في الوادي الجديد (صور)

شهد مستشفى الخارجة التخصصي بمحافظة الوادي الجديد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قيام فريق طبي بالمستشفى يقوده الدكتور أشرف حمدون رئيس قسم التخدير بالمستشفى، بإجراء عملية جراحية لطفلة عمرها 3 سنوات، ابتلعت جسما غريبا.

جسم غريب منع الطفلة من التنفس

وقال الدكتور أشرف حمدون رئيس قسم التخدير بمستشفى الخارجة التخصصي، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إنه حضر إلى قسم الاستقبال في المستشفى طفلة عمرها 3 سنوات، تعاني من ضيق في التنفس وقيء، ووصف أهالها الحالة بأن الطفلة كانت تلهو أمام منزلها وفوجئنا أنها ابتلعت جسما غريبا معدنيا منعها من التنفس وهي في حالة قيء.

أشعة للكشف عن الجسم الغريب

وأضاف الدكتور أشرف حمدون، الطبيب المعالج للطفلة، «إنني قمت بعمل تذكرة دخول للطفلة في المستشفى في أسرع وقت، وتم عمل أشعة استخراج الجسم الغريب، والذي تم اكتشاف أنه عبارة عن جنيه معدن، من الجزء العلوي من البلعوم وبدء التجهيز لإجراء عملية جراحية للطفلة».

الطفلة تحت تأثير المخدر

وأوضح أنه تم وضع الطفلة تحت تأثير مخدر عمومي باستخدام أدوات التخدير وجهاز الأشعة العادية المتحرك بقسم العمليات الكبرى « C-Arm» وتم إجراء العملية طبى بدون أي مضاعفات.