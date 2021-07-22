استخراج جسم غريب من مريء عجوز بـ«جامعي أسوان»

نجح فريق طبي بمستشفى أسوان الجامعي في استخراج جسم غريب من مريء عجوز، في أواخر الخمسينيات، اليوم الخميس، في عملية جراحية دقيقة بقسم الأنف والأذن والحنجرة.

ونقل بيان إعلامي صادر عن جامعة أسوان، عن الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، قوله إن المستشفى الجامعي بأسوان يعمل على تقديم الخدمة الطبية في مختلف الأقسام على مدار أيام الأضحى المبارك.

وأضاف البيان أنه في هذا الاطار قام فريق طبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة باستخراج جسم غريب من مريء مريض يبلغ من العمر 59 سنة، تم ابتلاعه منذ 6 أيام، مما تسبب في وجود التهابات شديدة بجدار المريء، نتيجة وجود جسم غريب طوال هذه الفترة، مشيراً إلى أن الحالة الآن «مستقرة».

وأضاف الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي بمستشفيات جامعة أسوان، أنه قام بإجراء العملية الجراحية بواسطة طبيب مقيم الدكتور إسماعيل طبش، بقسم الأنف والأذن والحنجرة، والطبيب الدكتور شريف حسن فراج، اخصائي بقسم الأنف والأذن و الحنجرة، ونائب مدير المستشفى، لافتاً إلى أنه تم إجراء العملية تحت إشراف الدكتور عصام أبوالمجد الشريف، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، ومدير مستشفى الجراحة بمستشفيات أسوان الجامعي.

ويضم قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أسوان الجامعي نخبة من الأطباء الاستشاريين والاخصائيين، لخدمة مرضى القسم بأسوان، ومرضى محافظات جنوب الصعيد.