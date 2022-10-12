برج القاهرة يتزيّن باللون الأخضر احتفالا باليوم العالمي للصحة النفسية

احتفلت وزارة الصحة والسكان، باليوم العالمي للصحة النفسية، بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بجميع المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في محافظات مصر.

إضاءة 21 مستشفى ومركزا للصحة النفسية

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ فعاليات الاحتفال بدأت منذ التاسع من أكتوبر، بإضاءة برج القاهرة باللون الأخضر «لون شعار اليوم العالمي»، إلى جانب إضاءة 21 مستشفى ومركزا للصحة النفسية في 15 محافظة، إضافة إلى جذب انتباه المواطنين لاحتفالية اليوم العالمي للصحة النفسية، من خلال إطلاق عدد من القوارب في نهر النيل بأسيوط.

الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية

يذكر أنّه يتم الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية يوم 10 أكتوبر من كل عام، كما تضمّنت الاحتفالات عقد ندوة علمية بمستشفى أسيوط للصحة النفسية وعلاج الإدمان، صباح الإثنين 10 أكتوبر، افتتحتها الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وحاضر فيها الدكتور وجيه عبدالناصر، أستاذ الطب النفسي بجامعة أسيوط، بشأن التوعية عن ظاهرة الانتحار، ثم محاضرة للدكتور علاء درويش، أستاذ الطب النفسي بجامعة أسيوط، بعنوان «الجديد في علاج الإدمان».

وضمن فعاليات الاحتفال، افتتحت الدكتورة منن عبدالمقصود، قسمًا جديدا لعلاج الإدمان وعيادة العلاج النفسي بالمستشفى، فيما تقيم جميع مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، العديد من الأنشطة العلمية، التي تتضمن الندوات التثقيفية للمرضى وذويهم، إلى جانب إقامة ندوة مع علماء الأزهر بمديرية الأوقاف، بمحافظة أسيوط، إضافة للأنشطة الترفيهية والتثقيفية والمسابقات التي تقدمها الأمانة للأطفال المترددين على العيادات بالمستشفيات، وكذلك إقامة ماراثون جري داخل نادي ماتريكس، تنظمه مستشفى طنطا، وماراثون بمحافظة أسيوط، وماراثون رياضي آخر داخل مستشفى الخانكة، ومباريات في كرة القدم للمرضى.