أمانة الصحة النفسية: 48 ألف زائر للمنصة الوطنية و3 آلاف حجزوا جلسات علاج

قالت الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن مشروع المنصة الوطنية للصحة النفسية افتتح في مارس الماضي، وفي خلال شهور شهد إقبال نحو 48 ألف زائر للمنصات الإلكترونية للصحة النفسية، لافتة إلى أن الشعب المصري دائم البحث عن المعلومات من مصادرها الموثوقة بالأدلة الرسمية العلمية وليس بمجرد نظريات مطلقة وعامة.

جلسات أون لاين والتواصل مع المعالج النفسي

وأوضحت «عبد المقصود» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على قناة «DMC»، أن جهد فريق العمل بالمنصة الوطنية للصحة النفسية كبير، وتقدم المنصة خدمات لحجز جلسات «أون لاين»، والتواصل مع المعالج النفسي عبر مكالمة فيديو في سرية تامة وبشروط محددة، خاصة لدى سكان المناطق النائية والحدودية التي يصعب وجود طب نفسي بها، مشيرة إلى أن هناك نحو 3 آلاف مواطن حجزوا جلسات نفسية.

المنصة الوطنية للعلاج النفسي

وأشارت الدكتورة منن عبد المقصود إلى أن الهدف من المنصة الوطنية مساعدة المواطنين من مختلف المحافظات وخاصة في مواجهة الوصمة المجتمعية للمريض النفسي، ومن أجل كسر حجز الرهبة لدى المواطن، موضحة أن الخط الساخن 16328 للصحة النفسية ساعد في مساندة الأطقم الطبية في مستشفيات العزل.

الصحة النفسية وعلاج الإدمان

وأكدت أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، أن المنصة الوطنية للصحة النفسية تنفذ إحصائيات شهرية لمعرفة تفاصيل وفئات المقبلين على العلاج للوصول لأكبر قدر من المعرفة يساعد في الدراسات النفسية وتحديد المشكلات العامة.