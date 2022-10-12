عبدالغفار: مدير «الصحة العالمية» أشاد بتجربة مصر الرائدة في التأمين الصحي

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، كتب على موقع التدوينات القصيرة تويتر رسالة عن لقائه مع الرئيس السيسي بدأها بكلمة شكرًا جزيلًا على الحديث المثمر مع الرئيس السيسي وقوة الرابطة بين مصر والرئيس ومنظمة الصحة العالمية للحفاظ على الصحة للجميع.

وأوضح عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن مدير منظمة الصحة العالمية أشاد بتجربة مصر الرائدة في التأمين الصحي الشامل ونجاح التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي.

الدولة المصرية تضع الصحة على رأس أولوياتها

وأشار إلى أن مدير منظمة الصحة العالمية زار إحدى الشركات المصرية الوطنية المؤهلة لصناعة اللقاحات وتشمل لقاحات كورونا وغيرها من اللقاحات، لافتًا إلى أن المنظمات الدولية المتخصصة في الصحة العامة تتفق على أن الدولة المصرية تضع الصحة على رأس أولوياتها، وأن هناك استثمارا غير مسبوق في مجال الصحة وهناك دعم سياسي وتصميم سياسي لا نهائي للحفاظ على صحة المصريين.

واعتبر عبدالغفار أن المبادرات الرئاسية كانت علامة فارقة في مفهوم تقديم الخدمات الصحية للمواطن المصري.