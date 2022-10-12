«هذا الصباح» يبرز خبر «الوطن» عن إشادة البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري

استعرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية دعاء جاد الحق، ويُعرض على قناة «extra news»، الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن تصريحات البنك الدولي عن أنّ مصر الأعلى نموا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2023.

وقال الكاتب الصحفي زكي القاضي: «نحن دولة تتعامل بمرونة شديدة مع متغيرات العالم كافة، ولدينا تأقلم سريع مع الظروف، بدأنا ترتيب أمورنا قبل أن يقع ويسقط العالم في فخّ الأزمة الروسية الأوكرانية غير التقليدية، وأطلقنا برنامجا اقتصاديا منذ عدة سنوات مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية».

إصلاح حياة المصريين

وأضاف القاضي، أنّ البرنامج يعتمد في المقام الأول على إصلاح حياة المصريين، خاصة أنّ الدولة المصرية كانت تعاني من التخشّب وانسداد مفاصلها، لذلك كان لا بد من وجود إصلاحات اقتصادية.

ووفقاً للتقرير، توقع البنك الدولي أن تحقق مصر معدل نمو 4.8% عام 2022/2023، وهو أفضل معدل بين أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أهم المؤشرات الاقتصادية

وأشار التقرير إلى تحسن التوقعات لأهم المؤشرات الاقتصادية، حيث سجلت توقعات العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.7% لعام 2022/2023 في أكتوبر 2022، مقابل 7.3% في أبريل 2022، بينما جاءت توقعات عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 4.1% لعام 2022/2023 في أكتوبر 2022، مقابل 5% في أبريل 2022.