«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن».. «الأسمرات بتتكلم فن»

استعرض برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدّمه الإعلامي باسم طبانة، ويُعرض على قناة «extra news»، الملف الخاص الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، تحت عنوان «الأسمرات بتتكلم فن».

الفن يساعد على تربية الأطفال

وقال الكاتب الصحفي أيمن السيسي، إن الفن الحقيقي يساعد على تربية الأطفال بقيم مفيدة للمجتمع، بدلا من الجلوس لساعات طويلة أمام شاشات التليفون المحمول، خاصة أن هناك ألعابا إلكترونية مهلكة ومميتة ومدمرة للأخلاق، وبالتالي تقديم الفن تحت مظلة رسمية ومراقبة من المعنيين بالأمر شيء مهم.

وأضاف أن مركز ثقافة الطفل يقوم بدور كبير، والبرامج المقدمة لمنطقة مثل الأسمرات مهمة للغاية، إذ يفرغ فيها الطفل طاقته وتستخرج منه الإبداع، وتربي النشء على الإبداع، وتبث فيه القيم التي يحتاجها المجتمع.

ملف «الوطن».. «الأسمرات بتتكلم فن»

وكان ملف «الوطن» الذي جاء تحت عنوان «الأسمرات بتتكلم فن» سلط الضوء على المبدعين الذين يعلّمون الأطفال الفنون وإنتاج رسوم متحركة و«كارتون» باحتراف، خاصة أن الورش الفنية تشهد توافدا كثيفا لتعليم الأطفال الكاريكاتير والرسم بهدف تغيير نظرتهم للحياة.