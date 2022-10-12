وزيرة التخطيط تشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

غادرت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية متجهه إلى واشنطن للمشاركة باجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والفعاليات المقرر انعقادها على هامش الاجتماعات، وذلك بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

الفرص والتحديات للاقتصـاد المصري حتى عام 2023

وتتضمن أجندة زيارة دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشاركة فـي الحوار الذي يعقده المجلس الأطلسي حـول الفرص والتحديات للاقتصاد المصري حتى عام 2023 وما بعده، والمنعقد على مدار يومي 12، 13 أكتوبر 2022، والذي يأتي كجـزء مـن سـلسـلة حـوارات حـول الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي ستجمع وزراء الاقتصاد والماليـة مـن جميـع أنحـاء العـالم لمناقشـة توقعاتهم الاقتصادية لعـام 2023.

وتسلط السعيد الضوء على دور مصر كـأول دولة عربيـة إفريقيـة تستضيف مـؤتمر الأطراف لاتفاقيـة الأمـم المتحدة لتغير المناخ 2022 ، فضـلًا عـن اسـتعراض الإمكانيات الكبيـرة لمصر في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

لقـاء محافظي مجموعـة البنك الإسلامي للتنمية

كما تتضمن مشاركات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لقـاء مـحـافظي مجموعـة البنك الإسلامي للتنمية المشاركين باجتماعـات صندوق النقد والبنك الدوليين وذلك يـوم 15 أكتوبر الجـاري، وسيتضمن الحـدث مـداخلات لمحافظي البنك وكبـار الاقتصاديين الدوليين، ومـن بيـنهم المدير التنفيذي لشركة BlackRock للاستثمارات وإدارة الأصول، تحـت عنوان «الاقتصاد الكلي في عالم أقل عولمة».

مناقشـة الإصلاحات الهيكلية وأجندة الإصلاح

ومن المقرر أن تلتقي السعيد، عددًا من مسئولي صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث ستلتقي السعيد بالسيدة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقـد الـدولي فـي مصـر لمناقشـة الإصلاحات الهيكلية وأجندة الإصلاح فـي إطـار بـرنـامج صندوق النقـد الدولي، وذلك بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي المصري.

اجتماع مع إدارة الإحصاء بصندوق النقـد الـدولي

كمـا تتضمن لقاءات وزيرة التخطيط، اجتماعًا مع إدارة الإحصاء بصندوق النقـد الـدولي لبحـث التعـاون فيما يتعلـق بمراجعـات الناتج المحلـي الإجمالي، وبمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي المصري.

وتضم أجندة اجتماعات الوزيرة كذلك المشاركة باجتماع لمناقشة مقتـرح إنشاء صندوق وقـف بتمويـل مشـترك مع البنك الإسلامي يستخدم العائـد منـه لتمويل المشروعات التنمويـة ذات المـردود الاجتماعي فـي مصر وعدد من الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.