صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع مخاطر الركود العالمي

حذر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، من ارتفاع مخاطر الركود وآفاق قاتمة في خبر عاجل بثته قناة سكاي نيوز عربية البريطانية في شريط الأخبار الخاص بها، تأتي تحذيرات الصندوق بعد إعلان الدولة المصدرة للنفط «أوبك بلس»، نيتها تخفيض الضخ اليومي لعدد براميل النفط لأول مرة منذ سنتين وسط أسف أمريكي لهذا الأمر الذي وصفه البيت الأبيض بأنه سيزيد معاناة الدول المتضررة في الأساس منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير الماضي، التي أثرت على أسعار الطاقة.

موافقة من الاتحاد الأوروبي للضغط على روسيا

من جهتها أعلنت 27 دولة منتمية إلى كيان الاتحاد الأوروبي، موافقتها على الحد الأقصى لسقف الضخ اليومي الذي تقدمه روسيا من النفط في محاولة للضغط عليها ضمن الحزمة التاسعة للعقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد على موسكو بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.

مساع للحصول على قرض

وتسعى عدة دول عربية وأجنبية للحصول على قروض من صندوق النقد بعد التعثر من أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.