وزيرة التخطيط تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع كيكو ميواه، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، وفريق عمل البنك، بهدف تعميق حوار البنك الدولي حول التنمية البشرية واستمرار التعاون بين البنك والوزارة في إطار الاتجاهات الحديثة للنشاط الاقتصادي على النطاق العالمي، وحضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمال نصر مساعد الوزيرة لشؤون المكتب الفني، حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي

وحول تدابير الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر، أشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة المصرية برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي، الذي يدعم المواطنين الأكثر احتياجًا في مصر، فضلًا عن أهميته في التخفيف عن الأسر التي تعاني ظروف معيشية صعبة، متابعة أن حجم المستفيدين من البرنامج بلغ حتى الآن 3.8 مليون أسرة بتكلفة 19 مليار جنيه، مضيفه أن هناك توجيه رئاسي لزيادة الأسر بمقدار 4.1 مليون في الأعوام المقبلة لترتفع التكلفة تبعًا لذلك إلى 21 مليار جنيه.

وأوضحت «السعيد» أن الحكومة أعلنت خلال الشهر الجاري؛ زيادة عدد المستفيدين من معاشات «تكافل وكرامة» من 4.1 مليون أسرة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، ما يعني انضمام ما بين 900 ألف إلى مليون أسرة جديدة إلى البرنامج بتكلفة إجمالية حوالي 5.5 مليار جنيه سنويًا، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية أولوية قصوى في أجندة الدولة المصرية.

وأضافت وزيرة التخطيط، إلى أنه جرى تخصيص حوالي 7 مليارات دولار أي ما يعادل 121 مليار جنيه لهذا البرنامج في الـ8 سنوات الماضية، بمعدل نمو 591% مقارنة بالسنوات الثماني السابقة، ما ساهم في زيادة أعداد المستفيدين من 1.7 مليون أسرة أي 6.4 مليون مواطن عام 2014 إلى 4.1 مليون أسرة أي 17 مليون مواطن عام 2022.

دمج سياسات المناخ في مبادرة «حياة كريمة»

وتطرقت «السعيد» إلى مبادرة «حياة كريمة»، مشيرة إلى أن الهدف منها تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية الأكثر فقرًا في إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، عبر خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد، إذ تهدف المبادرة إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، متابعة أنه في إطار كون تغير المناخ أصبح أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم وأن مبادرة حياة كريمة هي أكبر مشروع تنموي في مصر والعالم، فإن الدولة المصرية تهدف إلى دمج سياسات المناخ في المبادرة بطريقة شاملة.

وحول المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أوضحت «السعيد» أن المشروع يهدف إلى إدارة التحدي السكاني في مصر بالكامل من منظور تنموي، مع السعي في المقام الأول لتحسين خصائص السكان، مضيفة أن البرنامج يصيغ مجموعة من السياسات التي تركز بشكل أساسي على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز كفاءة خدمات الصحة الإنجابية، وزيادة الوعي، ورقمنة الأنظمة للوصول إلى الفئات المستهدفة.