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"طلعت مصطفى" و"الفطيم" تعقدان شراكة جديدة لافتتاح الفرع الثاني لكارفور في مدينتي

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الوطن
11:33 ص | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
مجموعة طلعت مصطفى

مجموعة طلعت مصطفى

أعلنت "مجموعة طلعت مصطفى" عن خططها التوسعية المقبلة بالشراكة مع "ماجد الفطيم للتجزئة"، حيث تتضمن الخطط التوسعية افتتاح فرع "كارفور" الثاني في مدينتي. ومن المقرر أن يتم افتتاح الفرع الجديد في All Seasons Park ، أحدث المراكز التجارية المتكاملة لمجموعة طلعت مصطفى، لتؤكد "كارفور" مجدداً على التزامها بتوفير تجارب تسوق فريدة من نوعها .

وتعد الشراكة الجديدة بين "مجموعة طلعت مصطفى" وشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" امتداداً للشراكة التي بدأت بينهما في عام 2019 بافتتاح أول فرع لـ"كارفور" في مدينتي باوبن آيرمول. وتهدف كل من "طلعت مصطفى" و "ماجد الفطيم للتجزئة" من خلال شراكاتهما المتنوعة إلى توفير وجهات جديدة للتسوق تقدم مختلف الخدمات للعملاء وتعود بالنفع على المجتمع المصري. ويقع الفرع الجديد لـ"كارفور" في موقع مميز بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المستقبل والعديد من المجتمعات العمرانية في شرق القاهرة.

وتكرس "مجموعة طلعت مصطفى" وشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" جهودهما لتوفير قيمة مضافة للمجتمعات التي يتم تقديم خدماتهما بها وتوفير تجربة تسوق فريدة وتشجيع أنماط الحياة الإيجابية والمنتجة.

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