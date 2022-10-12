«التضامن» تحتفل بإطلاق مشروع تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي احتفالية إطلاق مشروع تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة بالشراكة مع مؤسستي كير مصر للتنمية وساويرس للتنمية الاجتماعية وشركة لوريال مصر، والاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من السيدات المتدربات، حيث يهدف المشروع إلى تطوير مراكز استضافة السيدات المعرضات للعنف، وتمكينهن على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وأكدت التضامن في بيان لها، أن المشروع تحت رعايتها بالتعاون بين شركة لوريال مصر ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية و«مؤسسة كير مصر للتنمية»، مشيرة إلى أنه يهدف إلى هيكلة وبناء قدرات مركزى استضافة وتوجيه المرأة بمحافظتي الجيزة والقليوبية بهدف تمكينهم من تقديم الخدمات الاستشارية النفسية، والاجتماعية، والقانونية والاقتصادية للنساء عامة والمعرضات للعنف خاصة، بما يساعدهن على استعادة الثقة بالنفس وإعادة دمجهن في المجتمع وتمكينهن اقتصاديا من خلال تدريب مهنى فني احترافي على مهنه تصفيف الشعر لتأهيل 600 سيدة .

معالجة الاختلالات النفسية والأسرية مسئولية المجتمع

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن كسر الصمت مسئولية الجميع ومعالجة الاختلالات النفسية والأسرية مسئولية المجتمع، مشيرة إلى أن المرأة روح الحياة وعماد الأسرة وبنيان المجتمع، لافتة إلى أن الوزارة تعطي أولوية للنساء وتسعي لإزالة جميع الحواجز.

وأضافت أن إطلاق مشروع «تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة»، يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة بمراكز استضافة وتوجيه المرأة وتمكين السيدات ضحايا العنف الأسري اقتصادياً واجتماعياً، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع هيئة كير للتنمية وبتمويل من مؤسسة ساويرس للتنمية وشركة لوريال مصر، كما أنه يأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمرأة والطفل والرامية إلى توفير سبل الوقاية والحماية والمحاسبة والشراكة لحماية المرأة والطفل من كافة أشكال العنف والتمييز.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكدت أن رئيس الجمهورية قام في سبتمبر 2021 بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما تهدف الدولة المصرية إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة والتي تعبر عنها رؤية مصر 2030.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبني من خلال برامجها المتعددة نهج مرتكز على حقوق الإنسان بالتركيز على حقوق النساء، وتستهدف الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية في تكوين المجتمع المصري، وتعزز قيم ومفاهيم مكافحة أشكال العنف والتمييز ضد الفئات الأولى بالرعاية بما يشمل النساء، كما تنفذ الوزارة برنامج وعى للتنمية المجتمعية الذي يدعو بشكل أساسي إلى تبني قيم واتجاهات ومفاهيم إيجابية وداعمة لمبادئ حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، ونبذ العادات والممارسات الاجتماعية السلبية خاصة التي تحرم النساء والفتيات من حقوقهن الاجتماعية الأساسية في التعليم والصحة والعمل واختيار شريك حياتهن وعدم انتهاك أجسادهن تحت شعار العادات والتقاليد.

افتتاح أول مركز لاستقبال السيدات والأطفال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر

ولفتت إلى أنه في عام 2021 تم افتتاح أول مركز لاستقبال السيدات والأطفال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر بمحافظة القليوبية، موضحة أنه تحقيقاً لرؤية الوزارة في تطوير دور مراكز الاستضافة لتقديم خدمات ذات جودة للسيدات ضحايا العنف الأسري، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة لوريال مصر، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة كير للتنمية مصر، من أجل تنفيذ مشروع "تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة" لبناء قدرات العاملين بمراكز استضافة وتوجيه المرأة على مستوى الجمهورية لتمكينهم من تقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية النفسية، والاجتماعية، والقانونية للمستفيدات من خدمات المراكز، كي يستعدن ثقتهن في أنفسهن ويصبحن قادرات على القيام بأدوارهن في الأسرة والمجتمع بأمان واستقلالية، كما وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة ورابطة أصحاب المحلات العاملين في فن التزيين والتجميل.

تدريب وتمكين2000 عامل على مستوي 16 محافظة

وتستهدف المرحلة الأولي تدريب وتمكين 2000 عامل على مستوى 16 محافظة، وتم تخريج 153 عاملا وعاملة من برامج التدريب مع تسليمهم أدوات ممارسة هذه المهنة، وجار الانتهاء من تجهيز وتشغيل ورشتين تابعتين لوزارة التضامن الاجتماعي بنهاية عام 2022، أحدهما في مجال تصفيف الشعر وتزيين المرأة، والأخرى في مجال تصفيف شعر الرجال، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية والقطاع الخاص، كما تم الانتهاء من وضع محتوي برنامج تدريبي للخبراء في هذا المجال.

من جانبه قال «بنوا جوليا»، المدير العام لشركة لوريال مصر، إن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتمكين المرأة كجزء رئيسي من استراتيجيتها، ولذلك أطلقت الشركة العديد من البرامج والمشاريع لدعم المرأة في مختلف المجالات والمساهمة في خلق فرص متساوية لمساعدتها على تحقيق احلامها وذلك إيمانا بقدراتها وأهمية دورها الإيجابي في تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة.

وأضاف: «من خلال هذا البرنامج، نعمل على تقديم الدعم اللازم والمساندة للسيدات على كافة المستويات والأصعدة، فضلاً عن توفير تدريب فني ومهني لمساعدتهن على بدء حياة مهنية جديدة، والمساهمة في توفير فرص عمل، ونهدف من خلال برنامج لوريال الجمال من أجل حياه أفضل، تدريب 300 سيدة على مدار عامين للمساهمة في تحقيق التمكين الاقتصادي».