«التضامن»: نعمل على تمكين المرأة اقتصاديًا وخاصة المعرضات للعنف

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم الدعم لكل النساء، لافتة إلى أن تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة يتم بالشراكة مع برنامج «الجمال من أجل حياة أفضل»، لافتة إلى تنفيذ البرنامج مع الشركاء ومع إحدى شركات التجميل الرائدة، ومؤسسة ساويرس للتنمية والتي أضافت الكثير للمبادرات التنموية.

التمكين الاقتصادي للسيدات المعنفات

وأشارت إلى العمل على التمكين الاقتصادي للسيدات وبصفة خاصة اللاتي يعانين من العنف، مشيرة إلى أن كل الجهات تسعى لتحسين سبل العيش، مضيفة أن هناك من يمارس العنف ضد المرأة بسبب ضعفه، ومن يمارس العنف يستحق العقاب، موضحة أن بعض النساء تتعرضن للعنف سواء عنف جسدي أو نفسي أو زواج مبكر، أو عنف نفسي.

وتابعت: «يتسبب العنف في اختلال الشخصية ويترك في النفس انتقاما، ويؤدى إلى ضعف مساهمة المرأة في تكوين أسرة سليمة».

التضامن تعمل على دعم السيدات وأولوية لفاقدات الرعاية

وأوضحت أن كسر الصمت مسؤولية المجتمع، وقضية العنف تخص الجميع، مشيرة إلى أن التضامن تعمل على دعم السيدات وإعطاء أولوية للنساء فاقدات الرعاية، أو المسنات أو ذوي الإعاقة إلى جانب المرأة الريفية أو من تعاني من مشاكل عدة، وتعمل التضامن على إزالة جميع الحواجز، وفى سبتمبر2021 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال فاعليات حفل تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة في الجيزة والقليوبية، وتمكين السيدات اجتماعياً واقتصاديا، ولفتت التضامن خلال الحفل إلى أن هناك أول مركز لاستضافة ضحايا للاتجار بالبشر، يستقبل الاطفال والنساء ضحايا تلك الجرائم، مؤكدة تقديم الحماية الاجتماعية لهم ودللت على ذلك بأن دعم تكافل وكرامة تستفيد منه المرأة بنسبة 78,5%.