«س و ج» كل ما تريد معرفته عن مراكز استضافة المرأة المعنفة

يتساءل كثير من النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف سواء الجسدي أو النفسي، عن مراكز استضافة المرأة المعنفة التي تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي، كما يجري التعامل مع كل مستفيدة حسب احتياجاتها، وحسب الموقف الذي تعرضت له المعنفة.

وترصد «الوطن» أبرز الأسئلة المتعلقة بالمركز والتي أجابت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، فيما يتعلق بمراكز استضافة المرأة كالتالي:

ما هي الفئة المستهدفة للإقامة بمراكز المرأة؟

يستضيف مركز المرأة المعنفة، الفتاة أو المرأة التي تعرضت لأي نوع من أنواع العنف سواء جسدي أو جنسي أو نفسي، وأطفالها من الإناث أو الذكور حتى سن 12 سنة، وكذلك الناجيات من الاتجار بالبشر، والمرأة ذات الإعاقة التي تقدر على خدمة نفسها.

ما عدد مراكز استضافة المرأة المعنفة التابعة للتضامن؟

يوجد 8 مراكز على مستوى الجمهورية تابعة للتضامن تخدم جميع أنحاء الجمهورية بمحافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، المنيا».

كيف يمكن الوصول لمراكز استضافة المرأة المعنفة؟

- الاتصال بأرقام خط المساعدة لكل مركز .

- الاتصال بأرقام وزارة التضامن لمعرفة أقرب مركز استضافة المرأة.

- التوجه إلى الوحدة أو الإدارة الاجتماعية أو المديرية.

- الإحالة إلى أي جهة شريكة وتشمل «أقسام الشرطة، المستشفيات، الوحدات الصحية، خط نجدة الطف، مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، الجمعيات الأهلية والقيادات المجتمعية، النيابة العامة».

ما مدة الاستضافة بمراكز المرأة المعنفة؟

- يتم الترحيب بالمرأة في مراكز الاستضافة في البداية وخلال أول 3 أيام لابد من استفياء جميع الأوراق المطلوبة للتأكد من هوية المرأة أو الفتاة، وبعد ذلك تقيم السيدة بالمركز لمدة 6 أشهر، ويجوز مدها إلى 6 أشهر أخرى بموافقة اللجنة المحلية، وفي حالة الزيادة عن ذلك يعرض على اللجنة المركزية.

ما المستندات المطلوبة لإلحاق المستفيدة بالمركز؟

- مستند إثبات الشخصية

- بحث اجتماعي من الوحدة الاجتماعية التابع لها مقر الإقامة بالتنسيق مع مديرية التضامن المختصة.

- صورتين فوتوغرافيتين حديثة لها.

صورة من مستندات حالتها الاجتماعية.

بيان رسمي بمفردات المرتب الشهري الذي تحصل عليه إذا كانت عاملة.

- شهادة صحية بمعرفة طبيب المركز توضح حالتها الصحية وتؤكد خلوها من الأمراض المعدية.

- التوقيع على كشف العهد المسلمة إليها والالتزام بردها عند مغادرة المركز.

- التعهد بتنفيذ واحترام النظام الداخلي للمركز.

- صورة من شهادات ميلاد أولادها «إن وجدوا».